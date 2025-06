È l’organismo che più da vicino collabora con il Papa nell’esercizio della sua missione, risultando di fatto il “motore” dell’azione politica e diplomatica della Santa Sede

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

La Sezione per gli Affari Generali, quella per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali e la Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. È in questo triplice orizzonte che si delinea la struttura della Segreteria di Stato, concepita per aiutare il Pontefice nel governo della Santa Sede e nel suo ministero di Pastore universale. Quello della Segreteria di Stato è un gruppo cosmopolita di persone che lavorano strettamente accanto al Papa con funzioni di coordinamento tra i Dicasteri della Curia e, all’esterno, in particolare avendo cura delle Rappresentanze pontificie. Il segretario di Stato è il primo collaboratore del Papa nel governo della Chiesa universale. Il Segretario di Stato è il cardinale Pietro Parolin.

Cenni storici

L’origine della Segreteria di Stato risale al secolo XV. Con la Costituzione Apostolica Non debet reprehensibile, del 31 dicembre 1487, fu istituita la Secretaria Apostolica composta da 24 Segretari Apostolici, tra cui il Secretarius domesticus. Ripercorrendo frangenti storici più recenti, nel 1814 Pio VII diede origine alla Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. San Pio X, con la Costituzione Apostolica Sapienti Consilio del 29 giugno 1908, divise la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari nella forma poi fissata dal Codex Iuris Canonici del 1917. Paolo VI con la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universae del 1967, in attuazione della volontà espressa dai Vescovi nel Concilio Vaticano II, riformò la Curia Romana e diede un nuovo volto alla Segreteria di Stato. Giovanni Paolo II nel 1988 promulgò poi la Costituzione apostolica Pastor Bonus la quale, ristrutturando la Curia Romana, divise la Segreteria di Stato in due Sezioni: la Sezione degli Affari Generali e la Sezione dei Rapporti con gli Stato. Francesco, con la Costituzione apostolica Praedicate evangelium, ha poi avviato un periodo di riforme iniziate con l’istituzione del Consiglio dei cardinali, nel 2013, dopo la sua elezione.

Segreteria di Stato - La Sala dei Trattati

Affari Generali

Alla Sezione per gli Affari Generali spetta di attendere al disbrigo delle questioni riguardanti il servizio quotidiano del Romano Pontefice nella sollecitudine per la Chiesa universale. Favorisce il coordinamento tra i Dicasteri e gli altri Organismi della Sede Apostolica, senza pregiudizio della loro autonomia, e spetta ad essa espletare tutto ciò che riguarda i Rappresentanti degli Stati presso la Santa Sede. In aggiunta, si occupa di: curare la redazione dei documenti che il Santo Padre le affida e della pubblicazione degli “Acta Apostolicae Sedis”; dare indicazioni al Dicastero per la Comunicazione circa le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del Romano Pontefice, sia l’attività della Santa Sede; custodire il sigillo di piombo e l’anello del Pescatore.

Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali

Questa Sezione ha come compito proprio di attendere alle questioni che devono essere trattate con le Autorità civili. Alla Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali competono i rapporti diplomatici e politici della Santa Sede con gli Stati o con gli altri soggetti di diritto internazionale, e la rappresentanza della Santa Sede presso gli Organismi e le conferenze internazionali. Ed anche il nulla osta ogniqualvolta un Dicastero o un Organismo della Curia Romana intenda pubblicare una dichiarazione o un documento afferenti alle relazioni internazionali o ai rapporti con le Autorità civili. Inoltre, in particolari circostanze, per incarico del Sommo Pontefice e consultati i competenti Dicasteri della Curia, la provvista delle Chiese particolari, nonché la loro istituzione o modifica.

Segreteria di Stato - La Sala di rappresentanza del segretario per i Rapporti con gli Stati

Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede

Questa Sezione si occupa delle questioni attinenti alle persone che prestano la loro opera nel servizio diplomatico della Santa Sede, in particolare delle loro condizioni di vita e di lavoro e della loro formazione permanente. Collabora, inoltre, per la selezione dei candidati al servizio diplomatico della Santa Sede con la Pontificia Accademia Ecclesiastica. La Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede è stata istituita il 21 novembre 2017 da Papa Francesco.

Condividere le sfide e le speranze del Popolo di Dio

Rivolgendosi il 5 giugno del 2025 ai membri di questa antica istituzione, Papa Leone XIV ha espresso parole di gratitudine: “Mi consola sapere di non essere solo e di poter condividere la responsabilità del mio universale ministero insieme a voi”. Quella della Segreteria di Stato è una comunità variegata che offre “un prezioso servizio alla vita della Chiesa: “insieme - ha detto Leone XIV - condividiamo le domande, le difficoltà, le sfide e le speranze del Popolo di Dio presente nel mondo intero”.