Santi Pietro e Paolo, le iniziative dei vicariati delle diocesi di Roma e Vaticano

Presso il Palazzo apostolico Lateranense, i cardinali Baldo Reina e Mauro Gambetti presento gli eventi. In apertura, sabato 28 giugno alle ore 21, la veglia di preghiera nella basilica di San Pietro. Domenica, in programma "Quo Vadis", cammino che tocca le tappe storiche della presenza dei due apostoli nell’Urbe

Lorena Leonardi - Città del Vaticano

La veglia di preghiera, il cammino nel cuore di Roma sulle orme degli apostoli e uno spettacolo per riscoprirne la vita e il pensiero. Si rinnovano per il terzo anno le iniziative promosse dai Vicariati della diocesi di Roma e della Città del Vaticano in occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo.

Presentate nella conferenza stampa tenutasi stamani, 24 giugno, nel Palazzo apostolico Lateranense, esse si aprono sabato 28 alle 21 nella basilica di San Pietro con la veglia di preghiera; mentre l’indomani, domenica 29, solennità dei patroni della città di Roma, è in programma “Quo Vadis”, un cammino che tocca le tappe storiche della presenza dei due apostoli nell’Urbe.

La memoria viva dei santi

Di occasione per "riflettere sulla memoria viva dei fondatori della nostra Chiesa" parlano i cardinali Baldo Reina e Mauro Gambetti, vicari generali di Papa Leone XIV rispettivamente per la diocesi di Roma e la Città del Vaticano, sottolineando che "accanto ai luoghi di sepoltura dei santi Pietro e Paolo, dove sorgono le bellissime basiliche da sempre mete di pellegrinaggio, custodiamo nel cuore della nostra città anche i luoghi dove gli apostoli vissero, insegnarono il Vangelo e celebrarono i divini misteri, battezzando e costruendo faticosamente la nostra Chiesa fatta di pietre vive. Questi luoghi — aggiungono i porporati — descrivono una vera e propria mappa nella città, una geografia apostolica dell’Urbe tutta da percorrere e che conserva nella tradizione della comunità cristiana memorie monumentali e fatti riportati dagli Atti degli Apostoli e testimonianze coeve".

Lo spettacolo al Sistina

Infine, dal 27 al 29 giugno andrà in scena al Teatro Sistina lo spettacolo “Pietro e Paolo a Roma” di e con Michele La Ginestra, che ripercorre con accenti umoristici la vicenda dei patroni e che lo scorso anno era stato messo in scena nell’atrio della basilica Vaticana.