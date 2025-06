Hebdomada Papae: il Gr in latino del 21 giugno

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: le riflessioni del Papa nella Solennità della Santissima Trinità; l’appello per la pace del Santo Padre durante l’udienza del mercoledì; per la prima volta Papa Leone xiv ha parlato alla Conferenza episcopale italiana

HEBDOMADA PAPÆ

Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ

Die vicesimo primo mensis Iunii anno bismillesimo vicesimo quinto

TITULI

Quædam Summi Pontíficis in sollemnitáte Sanctíssimæ Trinitátis.

Ad pacem conciliándam adhortátio Summi Pontíficis in Audiéntia Generáli fériæ quartæ hábita.

Conferéntiam Episcopórum Italicórum primum est allocútus Leo Quartus Décimus.

Vos omnes sermónem Latínum audiéntes ex corde salútat Silvia Guidi.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIA 1

In sollemnitáte Sanctíssimæ Trinitátis, Missæ in Basílica Sancti Petri præsédit Póntifex, occasióne Iubilǽi artis athléticæ. Refert Xavérius Sartre:

Ars athlética – asseverávit Leo Quartus Décimus Papa prætérito die domínico – pretiósum est instruméntum humánæ christianǽque institutiónis, quippe quod virtútem docet mútuæ præstándæ óperæ et pondus certum extóllit simul cum áliis agéndi. Memorávit ínsuper Póntifex símplicem fulgentémque Petri Geórgii Frassati vitam, athletárum patróni, qui die séptimo mensis Septémbris in sanctórum catálogum referétur, sicut et Pauli Sexti verba de athléticæ artis adiuménto ad pacem et spem instaurándam in societáte quadam bello vastáta.

NOTÍTIA 2

De pace conciliánda Summus Póntífex mónuit in Audiéntia Generáli fériæ quartæ. Lóquitur Amadéus Lomonaco:

Ecclesiæ cor sauciátur – ait Leo Quartus Décimus Papa – clamóribus, quæ de locis belli tollúntur, potíssimum de Ucraína, Iránia, Terra Sancta, Gaza. Consuescéndum non est nobis bello. Immo vero reiciéndae sunt tamquam temptatiónes validissimórum ingeniosorúmque armórum illécebrae. Reápse, cum hodiérno e bello sciéntiæ ope ómnium génerum arma paréntur, eiúsdem atrócitas ad multo maiórem nos dúcere minátur feritátem quam ántea. Proínde, in nómine humánae dignitátis et iuris natiónum, renovámus coram auctoritátibus quae Papa Francíscus dícere solébat: Clades semper est bellum! Et iuxta Pii Décimi Secúndi verba: «In pace nihil pérditur, ómnia vero perdi possunt in bello».

Notitiæ breviores

Féria tértia prætérita Leo Quartus Décimus Conferéntiam Episcopórum Itáliæ recépit, quos est hortátus, ut pacem hominúmque dignitátem sollícite curárent, cum adsint perícula «eándem proculcántia», quæ ex intellegéntia artificiáli ac biotechnológiis forte oríri possunt.

Die domínico prætérito in Basílica Sancti Pauli extra M œ nia in beatórum número est adscríptus Floribértus Bwana Chui, iúvenis martyr Congénsis, qui, ut christiánus, iníqua propulsábat atque párvulos ac páuperes tuebátur.

Finis fit dicéndi, próxima hebdómada rursus ad vos.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

21 giugno 2025

TITOLI

Le riflessioni del Papa nella Solennità della Santissima Trinità

L’appello per la pace del Santo Padre durante l’udienza del mercoledì

Per la prima volta Papa Leone xiv ha parlato alla Conferenza episcopale italiana

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Silvia Guidi e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

SERVIZI

Nella Solennità della Santissima Trinità, il Papa ha presieduto la Messa nella basilica vaticana per il Giubileo dello Sport. Il servizio di Xavier Sartre:

Lo Sport, ha detto Papa Leone xiv domenica scorsa, è un mezzo prezioso di formazione umana e cristiana perché insegna la collaborazione, valorizza la concretezza dello stare insieme. Il pontefice ha poi ricordato la vita semplice e luminosa di Pier Giorgio Frassati, patrono degli sportivi, che sarà santo il 7 settembre, e le parole di Paolo VI sul contributo dello sport nel riportare pace e speranza in una società sconvolta dalla guerra

L’appello del Papa per la pace durante l’udienza generale di mercoledì scorso. Ce ne parla Amedeo Lomonaco:

Il cuore della Chiesa - ha detto Papa Leone xiv - è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare dall’Ucraina, dall’Iran, da Israele, da Gaza. Non dobbiamo abituarci alla guerra, anzi, bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati. In realtà poiché nella guerra odierna si fa uso di armi scientifiche di ogni genere, la sua atrocità minaccia di condurre i combattenti a una barbarie di gran lunga superiore a quella dei tempi passati. Pertanto, in nome della dignità umana e del diritto internazionale ripeto ai responsabili ciò che soleva dire Papa Francesco: la guerra è sempre una sconfitta. E con Pio XII: nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra

NOTIZIE

Martedì scorso Leone XIV ha ricevuto la Conferenza Episcopale italiana esortando a un'attenzione pastorale sui temi della pace e della dignità umana, a fronte di sfide che rischiano di "appiattirla" come IA e biotecnologie

Domenica scorsa, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, è stato proclamato Beato Floribert Bwana Chui, giovane martire congolese ucciso perché, in quanto cristiano, si opponeva all’ingiustizia e difendeva i piccoli e i poveri.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.