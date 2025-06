Hebdomada Papae: il Gr in latino del 7 giugno

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani celebrato domenica scorsa; la catechesi di Leone XIV sulla parabola dei lavoratori della vigna all'udienza generale del 4 giugno. L’appello ai giovani: “Rispondete con entusiasmo al Signore che vi chiama”; il Papa ha commemorato il beato cardinale Iuliu Hossu, vescovo greco-cattolico, martire della fede

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die séptimo mensis Iúnii Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Die praetérito domínico familiárum, parvulórum, avórum ac senum actum est Iubilǽum.

In Generáli Audiéntia die quarto mensis Iúnii parábola operariórum in vínea explicátur. Póntifex ad iúvenes: “Nolíte exspectáre, animóse respondéte Dómino vocánti”.

Leo quartus décimus beátum cardinálem Iúlium Hossu, epíscopum Graeco-cathólicum, fídei mártyrem commemorávit.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Sílvia Guidi.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIA 1

In Petriána Plátea, praetéritis Kaléndis Iúniis, iubilári missae pro famíliis praesédit Póntifex. Refert Márius Galgano.

«Matrimónium non est praestábile quiddam, sed veri inter marem et féminam amóris rátio: totíus quidem amóris, fidélis ac fecúndi». Haec fecit verba Leo quartus décimus Kaléndis Iúniis in Iubiliári Missa familiárum, plane dicens quómodo amor hic «effíceret ut, ad Dei imáginem, vita tradi posset». Nos “ántequam vellémus vitam recépimus - addit Póntifex – . Hoc non tantum. Modo nati áliis ad vivéndum niti necésse habúimus, soli numquam effecissémus: álius quidam nos servávit, nos curatúrus, nostrum corpus, nostrum spíritum. Omnes ídeo nos vívimus ob communitátem, propter líberum liberánsque humanitátis vínculum ac mútuam curam.

NOTÍTIA 2

Pontíficis catechésis séries, cuius arguméntum Iesus Christus spes nostra, prodúcitur. Die Mercúrii quarto mensis Iúnii Leo quartus décimus Generálem Audiéntiam egit. Catechésis arguméntum ex parábola elícitur in vínea operariórum. Refert Xavérius Sartre:

“Sua in tértia Audiéntia Generáli de parábola perspícue disséruit Póntifex Dómini víneae operários conducéndos quaesitúri. Váriis diéi horis hómines condúcit atque eósdem denários cunctis adnúmerat: iniústus vidétur, sed Deus vult ut “quisque ad vivéndum necessárium hábeat atque “vitam plenam, aetérnam ac felícem”, effátur Leo quartus décimus. Apud Iesum “non datur per gradus distínctio, cor aperiénti ómnia Ipse tríbuit””.

Mercátus locus est negotiórum, ubi scílicet émitur venítque afféctus quoque et dígnitas, áliquo lucro quǽsito – eláte dixit Póntifex-. Atque cum quis non aestimátur, agnóscitur, perículum adit se vendéndi primo offerénti. Dóminus áutem nos monet pluris esse nostram vitam, qui ad hoc detegéndum vult nos adiuváre. Iuvénibus potíssimum velim planum fácere – adiécit Póntifex – ne exspéctent, sed studióse Dómino respóndeant qui nos vocat in sua vínea ad operándum. Noli porro procrastináre, ágedum, quóniam liberális est Dóminus et numquam fálleris! Eius in vínea operándo, illi magni pónderis percontatióni responsúrus eris, quam intra te geris: qui est meae vitae sensus?”.

NotÍtiae brevÍssimae

Die áltero mensis Iúnii Papa Leo quartus décimus beátum cardinálem Iúlium Hossu, epíscopum Graeco-cathólicum fídei mártyrem, communistárum persecutiónis in Romanía témpore, commemorávit.

Praetérito Lunae die per núntium quendam ad seminárium missum Dicastérii pro Láicis, Família et Vita, Leo quartus décimus est hortátus ut “familiárum piscatóres” essémus ad Dei lenitúdinem conveniéndam.

Ex suo primo precatiónis propósito mensis Iúnii, Póntifex cunctos fidéles adhortátur ut unusquísque “consolatiónem ex personáli necessitúdine” cum Christo repériat, ita ut suum amórem áliis déferat.

Satis est dictum, nova narrábimus próxima hebdómada. Étiam atque étiam valéte.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

7 giugno 2025

TITOLI

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Silvia Guidi e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

Domenica scorsa il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani

All’udienza di mercoledì 4 giugno, una meditazione sulla parabola dei lavoratori della vigna. L’appello ai giovani: “non aspettate, rispondete con entusiasmo al Signore che vi chiama”.

Leone XIV ha commemorato il beato cardinale Iuliu Hossu, vescovo greco-cattolico martire della fede

SERVIZI

In Piazza San Pietro, il primo giugno scorso, il Papa ha presieduto la messa giubilare per le famiglie. Il servizio di Mario Galgano:

«Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo». Così ha detto Leone XIV il 31 maggio scorso nell’omelia della Messa del Giubileo delle famiglie, sottolineando che questo amore «rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita».Noi “abbiamo ricevuto la vita prima di volerla – ha aggiunto il papa - Non solo. Appena nati abbiamo avuto bisogno degli altri per vivere, da soli non ce l’avremmo fatta: è qualcun altro che ci ha salvato, prendendosi cura di noi, del nostro corpo come del nostro spirito. Tutti noi viviamo, dunque, grazie a una relazione, cioè a un legame libero e liberante di umanità e di cura vicendevole”.

Proseguono le catechesi del Papa sul tema Gesù Cristo nostra speranza. Mercoledì 4 giugno papa Leone XIV ha tenuto l’udienza generale. Il tema della catechesi è stata una riflessione sulla parabola dei lavoratori nella vigna. Il servizio di Xavier Sartre:

“Nella sua terza udienza generale il Papa ha approfondito la parabola del padrone di un terreno alla ricerca di operai da impiegare. Assolda persone in diverse ore della giornata e paga poi tutti allo stesso modo: sembra ingiusto, ma Dio vuole che “ognuno abbia ciò che è necessario per vivere” e "la vita piena, eterna e felice”, spiega Leone XIV. Gesù “non fa graduatorie, a chi gli apre il cuore dona tutto"”.

Il mercato è il luogo degli affari, dove purtroppo si compra e si vende anche l’affetto e la dignità, cercando di guadagnarci qualcosa – ha sottolineato il papa - E quando non ci si sente apprezzati, riconosciuti, si rischia di svendersi al primo offerente. Il Signore ci ricorda invece che la nostra vita vale, e il suo desiderio è di aiutarci a scoprirlo.

Vorrei dire, specialmente ai giovani – ha aggiunto il papa - di non aspettare, ma di rispondere con entusiasmo al Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna. Non rimandare, rimboccati le maniche, perché il Signore è generoso e non sarai deluso! Lavorando nella sua vigna, troverai una risposta a quella domanda profonda che porti dentro di te: che senso ha la mia vita?”, ha concluso il Papa.

NOTIZIE

Il 2 giugno Leone XIV ha commemorato il beato cardinale Iuliu Hossu, vescovo greco-cattolico martire della fede durante la persecuzione comunista in Romania

Lunedì scorso, in un messaggio inviato ad un seminario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Leone XIV ha invitato a farsi “pescatori di famiglie” per offrire l’incontro con la tenerezza di Dio:

Nella sua prima intenzione di preghiera per il mese di giugno, il Pontefice ha esortato ogni fedele a trovare “consolazione nel rapporto personale” con Cristo, in modo da poter portare il suo amore agli altri.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.