Felicità in un pallone di stracci a Goma, la foto vincitrice di "Sport in motion"

Isaac Burjiwa si è aggiudicato il concorso fotografico lanciato in occasione del Giubileo dello sport, al quale hanno partecipato con oltre 80 foto una cinquantina di giovani di età inferiore ai 25 anni

Giampaolo Mattei - Città del Vaticano

Con l’immagine di bambini che giocano a calcio, con un pallone fatto con stracci e sacchetti di plastica, nel quartiere di Goma - Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo - Isaac Burjiwa è il vincitore del concorso fotografico “Sport in Motion – The essential is invisibile to the eye”, promosso dal Dicastero per la cultura e l'educazione, in occasione del Giubileo dello sport.

Il nome del vincitore è stato reso noto, sabato 14 giugno, durante il convegno internazionale “Lo slancio della speranza” all’Augustinianum, alla presenza del cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach.

Burjiwa, nell’ambito della categoria “sport e politica”, ha scattato la foto lo scorso 17 gennaio intitolandola “Bloom– Where the War Fails”. Spiega l’autore: «La gioia di questi bambini si trasforma in speranza. Attraverso i loro semplici gesti, questi bambini ci ricordano che, in mezzo al caos, cresce ancora qualcosa: una luce invisibile, ma molto reale. Dove la guerra fallisce, l'infanzia fiorisce in pace, unità e umanità».

Al concorso, lanciato lo scorso novembre, hanno partecipato 49 giovani - 81 le foto proposte - di età inferiore ai 25 anni. Con l'obiettivo di unire tre parole non sempre vicine: gioventù - arte - sport. Con questa prospettiva, il concorso ha voluto rileggere le sfide dello sport di oggi attraverso gli occhi dei giovani che hanno uno “sguardo di speranza” più limpido.

Cinque i temi proposti, tratti dal Patto Educativo Globale e dal tema del Giubileo: sport e disabilità, sport e famiglia, sport ed ecologia, sport e politica, sport e speranza. Per ognuna delle cinque categorie, la giuria ha scelto tre foto. E tra le 15 foto vincitrici è stata scelta la l’immagine di Burjiwa.

La giuria era composta dal fotografo sportivo Giovanni Zenoni; dall’ex calciatore paralimpico e speaker motivazionale Arturo Mariani; dal giornalista dell’Osservatore Romano, Gabriele Nicolò; dal segretario generale di Athletica Vaticana, Marco Alpigiani; dal giornalista Sebastiano Caputo; da padre Ezio Lorenzo Buono per il Patto educativo globale; e da monsignor Davide Milani per la Fondazione pontificia Gravissimum Educationis.