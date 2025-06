Giubilei dei seminaristi, vescovi e sacerdoti: il programma del 23-27 giugno

Preti, presuli e candidati al sacerdozio da tutto il mondo parteciperanno ai tre eventi giubilari previsti questa settimana. Il Papa pronuncerà due catechesi nella Basilica di San Pietro: ai seminaristi il 24 giugno alle 11 e ai vescovi il 25 giugno alle 12.30. Con questi ultimi farà anche la professione di fede sulla tomba di San Pietro. Sempre nella Basilica vaticana celebrerà la Messa il 27 giugno e ordinerà 31 nuovi sacerdoti

Vatican News

Dal 23 al 27 giugno 2025 si terranno a Roma tre eventi giubilari dedicati ai seminaristi, ai vescovi e ai sacerdoti di tutto il mondo, che coinvolgerà oltre 6 mila persone. I seminaristi saranno accolti con un evento di benvenuto lunedì 23 giugno, alle ore 17, nella Basilica di San Paolo fuori le mura. I partecipanti vivranno prima un momento di preghiera con la recita comunitaria del Rosario e poi assisteranno a un concerto del Coro della Diocesi di Roma con l’Orchestra “Fideles et amati”, diretto da monsignor Marco Frisina, che proporrà ai giovani un racconto vocazionale attraverso il suo vasto e celebre repertorio musicale. L’evento giubilare strettamente dedicato ai seminaristi continuerà il 24 giugno dalle ore 8 con il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro e, a seguire, alle ore 11 in Basilica con la catechesi di Papa Leone XIV, che per la prima volta incontrerà i seminaristi del mondo. Alle 18 il Giubileo si concluderà con le Celebrazioni eucaristiche, suddivisi per gruppi linguistici in dieci chiese del centro di Roma, presiedute dai vescovi e aperte a tutti.

Il Giubileo dei vescovi

Il 25 giugno, in mattinata, si terranno gli eventi dedicati ai vescovi, provenienti da circa 50 Paesi del mondo, tra cui Italia, Spagna, Polonia, Portogallo, Argentina, Brasile, Venezuela, Stati Uniti, Filippine. I partecipanti si ritroveranno alle 9.30 di mercoledì nel Braccio di Costantino, dove gli verranno consegnate la stola, la casula e la mitra dell’Anno Santo, e alle 10.00 inizieranno il loro pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro. All’interno della Basilica, alle ore 10.30, concelebreranno la Messa, presieduta dal prefetto emerito del Dicastero per i vescovi, il cardinale Ouellet, all’Altare della Cattedra. A seguire, alle 12.30 sempre in Basilica, il Pontefice terrà la sua catechesi ai vescovi e, a seguire, insieme a loro farà la professione di fede sulla tomba di San Pietro. I vescovi poi concluderanno il Giubileo con un pranzo insieme nel cortile del Pontificio Seminario Romano Maggiore.

In Evidenza 23/06/2025 "Sacerdoti felici", il Papa incontra i responsabili della pastorale vocazionale In occasione del Giubileo dei Seminaristi e dei Sacerdoti, il prossimo 26 giugno, dalle 15 alle 18, presso l'Auditorium Conciliazione, l'appuntamento di incontro, riflessione e ...

Il Giubileo dei sacerdoti

Sempre il 25 giugno inizierà il Giubileo dei sacerdoti, con le catechesi tenute dai vescovi in 12 chiese del centro di Roma, per gruppi linguistici. Il giorno seguente, 26 giugno, i partecipanti parteciperanno alla Celebrazione eucaristica presieduta dal prefetto del Dicastero per il Clero, il cardinale Lazzaro You, nella Basilica di San Pietro. A seguire i sacerdoti avranno l’opportunità di vivere il pellegrinaggio giubilare alle porte sante delle Basiliche papali, dalle 11.00 alle 18.00.

Gli appuntamenti per tutti

L’appuntamento per tutti, poi, è alle ore 19.00 sempre all’interno della Basilica di San Pietro, per la veglia di preghiera, con le testimonianze di un seminarista, un vescovo e un sacerdote dal mondo, presieduta dal pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella. L’evento giubilare si concluderà venerdì 27 giugno con la Celebrazione eucaristica nella Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, presieduta dal Papa nella Basilica di San Pietro. Durante la Messa, a ingresso libero, Leone XIV ordinerà 31 nuovi sacerdoti provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Italia, India, Sri Lanka, Romania, Centrafrica, Saint Vincent and the Grenadines, Camerun, Angola, Vietnam, Etiopia, Tanzania, Ghana, Nigeria, Corea, Messico, Uganda, Australia, Messico, Kenya, Brasile, Croazia, Slovacchia, Ucraina.