Giubileo dei Governanti, il programma dal 21 al 22 giugno

Dal 21 al 22 giugno 2025 si terrà a Roma il Giubileo dei Governanti, evento giubilare dell’Anno Santo dedicato ai Governanti e agli Amministratori di tutto il mondo. All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti istituzionali provenienti da diversi Paesi, tra cui molti deputati, senatori, sindaci italiani, consiglieri regionali, in uno spirito di dialogo, responsabilità e fraternità. Tra i principali enti e istituzioni coinvolte le Ambasciate presso la Santa Sede, il Ministero della Cultura italiano, la Camera, il Senato, l’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome italiane, e parlamenti internazionali.

In particolare, nei giorni precedenti al Giubileo, la Camera e il Senato ospiteranno la Seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso dal titolo "Strengthening trust and embracing hope for our common future - Rafforzare la fiducia e abbracciare la speranza per il nostro futuro comune". L'evento, in cui interverrà anche S.E. Mons. Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, è organizzato e promosso dal Parlamento italiano in collaborazione con l'Unione interparlamentare (Uip). All'evento sono stati invitati a partecipare i rappresentanti dei Parlamenti dei Paesi membri della Uip, nonché leader religiosi ed esponenti della società civile internazionale, e saranno presenti delegazioni da 60 Paesi.

L’evento giubilare, aperto a tutti, avrà inizio nella mattinata di sabato 21 giugno, alle ore 11.00, con il pellegrinaggio dei partecipanti alla Porta Santa della Basilica di San Pietro. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, presso l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, si svolgerà l’incontro tematico dal titolo Debito Ecologico, introdotto dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, con la partecipazione del Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e del Senatore a vita, Onorevole Mario Monti.

La giornata si concluderà con il Concerto “Armonie di Speranza”, a ingresso libero e gratuito, in Piazza Pio XII a partire dalle ore 20.30, che vedrà esibirsi alcuni tra i più celebri e acclamati musicisti della scena internazionale: Aleksandr D. Malofeev pianista russo che per l’occasione si esibirà con il violoncellista ucraino Aleksey Shadrin, Brad Mehldau, pianista jazz statunitense, Gabriella Montero, pianista e compositrice dal Venezuela, Francesco Piemontesi, pianista svizzero, Beatrice Rana, pianista dall’Italia e Nobuyuki Tsujii, pianista e compositore dal Giappone.

Tutti i partecipanti invitati all’Angelus e alla Messa con il Papa

Domenica 22 giugno i partecipanti sono invitati a partecipare, insieme a Papa Leone XIV, alla preghiera dell’Angelus, alle ore 12.00 in Piazza San Pietro, e poi, in un settore riservato, alla celebrazione della Messa presieduta dal Santo Padre in piazza San Giovanni in Laterano, alle ore 17.00.