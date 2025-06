La sua competenza è quella di promuovere, animare e regolare la prassi dei consigli evangelici, nel modo in cui viene vissuta nelle forme approvate di vita consacrata, ed anche per quanto concerne la vita e l’attività delle Società di Vita Apostolica in tutta la Chiesa latina

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica progrediscano nella sequela di Cristo come è proposta dal Vangelo, secondo il carisma proprio nato dallo spirito del fondatore e le sane tradizioni. Contribuiscano efficacemente alla edificazione della Chiesa e alla sua missione nel mondo. È in questa prospettiva che si snoda la missione del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica le cui origini si saldano con la fondazione, da parte di Sisto V nel 1586, della S. Congregatio super consultibus regularium. Il prefetto del Dicastero per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica è suor Simona Brambilla. il pro-prefetto è il cardinale Ángel Fernández Artime. Il segretario è suor Tiziana Merletti.

Competenze

Le direttrici del Dicastero sono molteplici. Come si sottolinea nella Costituzione apostolica sulla Curia Romana Praedicate Evangelium spetta a questo organismo approvare gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, erigerli e altresì concedere la licenza per la validità dell’erezione di un Istituto di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica di diritto diocesano da parte del Vescovo. Sono poi riservate al Dicastero le fusioni, le unioni e le soppressioni di tali Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica. Compete poi a questo Dicastero l’approvazione e la regolamentazione di forme di vita consacrata nuove rispetto a quelle già riconosciute dal diritto. Ed è suo compito erigere e sopprimere unioni, confederazioni, federazioni di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

Altre questioni di competenza

il Dicastero tratta poi le questioni di competenza della Sede Apostolica riguardanti la vita e l’attività degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, in modo particolare l’approvazione delle Costituzioni e le loro modifiche, il governo ordinario e la disciplina dei membri. Ed anche l’incorporazione e la formazione dei membri, anche mediante apposite norme e direttive, i beni temporali e la loro amministrazione, l’apostolato, i provvedimenti straordinari di governo. Sono anche di competenza di questo Dicastero, a norma del diritto, altre prerogative tra cui il passaggio di un membro ad altra forma di vita consacrata approvata e l’esame dei ricorsi contro il decreto di dimissione dei membri. Spetta poi al Dicastero erigere le Conferenze internazionali dei Superiori maggiori, approvarne gli Statuti e vigilare che la loro attività sia ordinata alle finalità proprie. La vita eremitica e l’Ordo Virginum sono forme di vita consacrata e come tali sono soggette al Dicastero. La competenza del Dicastero si estende anche ai Terzi Ordini e alle associazioni di fedeli erette in vista di diventare Istituto di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica.

Dicastero per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica: antichi volumi custoditi nell'archivio

Struttura, cinque uffici

Il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita apostolica si compone di cinque uffici. Il primo promuove tutte le forme di vita consacrata e, in particolare, la vita e le attività dei singoli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di vita apostolica e delle loro Unioni o Conferenze a livello internazionale, continentale e nazionale. Sostiene le proposte e le iniziative che, secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II e del Magistero, contribuiscono a far vivere in pienezza la vita consacrata nella Chiesa. Il secondo ufficio tratta la vita monastica, maschile e femminile, secondo la legislazione propria. È competente per la fondazione, l'erezione, il trasferimento. la fusione e la soppressione dei monasteri come per tutto ciò che riguarda il governo ordinario e straordinario dei monasteri stessi. Il terzo ufficio tratta le questioni riguardanti la vita, l'apostolato ed il governo ordinario dei singoli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica, secondo la loro propria legislazione. Esamina le relazioni periodiche, s'interessa delle assemblee ordinarie e straordinarie delle singole Famiglie religiose; si occupa di quanto si riferisce all'elezione dei Superiori durante i Capitoli generali. Il quarto ufficio si occupa dei provvedimenti eccezionali di governo, in particolare tratta le questioni riguardanti la nomina di Assistenti, Visitatori Apostolici e Commissari Pontifici. Tratta le situazioni irregolari dei membri di Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica. Il quinto ufficio si occupa della concessione della licenza per l’erezione diocesana degli Istituti di vita consacrata (Istituti religiosi, Istituti secolari) e le Società di vita apostolica e della loro approvazione pontificia.

Vita nuova

La vita consacrata è lode che dà gioia al popolo di Dio. Ed è vita nuova, un incontro vivo; quello con il Signore, con il suo. È una chiamata ad una obbedienza fedele accogliendo, anche nella quotidianità, le sorprese dello Spirito. La vita consacrata è visione di quello che è veramente essenziale per avere la gioia: incontrare Gesù. Questa vita nuova, che diventa incontro, chiamata e visione si riverbera tra le strade del mondo, in questo tempo segnato dalla secolarizzazione ma anche da una profonda e sete: quella di Dio.