E’ il Dicastero che ha il compito di promuovere la persona umana e la sua dignità, i diritti umani, la salute, la giustizia e la pace. Si occupa delle questioni relative all’economia e al lavoro, alla cura del creato e della terra come “casa comune”, alle migrazioni e alle emergenze umanitarie. Approfondisce e diffonde la dottrina sociale della Chiesa

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, come stabilisce la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, ha il compito di promuovere la persona umana e la sua dignità, i diritti umani, la salute, la giustizia e la pace. Si interessa principalmente alle questioni relative all’economia e al lavoro, alla cura del creato e della terra come “casa comune”, alle migrazioni e alle emergenze umanitarie. Approfondisce e diffonde la dottrina sociale della Chiesa sullo sviluppo umano integrale e riconosce ed interpreta alla luce del Vangelo le esigenze e le preoccupazioni del genere umano del proprio tempo e del futuro. Il prefetto è il cardinale Michael Czerny, S.J, mentre il segretario è suor Alessandra Smerilli, F.M.A

I superiori del Dicastero. (Il primo da sinistra è il cardinale Czerny, la seconda da destra suor Smerilli)

Cenni storici

Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è stato istituito da Papa Francesco il 17 agosto 2016, con il Motu Proprio, Humanam Progressionem . Nel Dicastero confluiscono le competenze del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace, del Pontificio Consiglio Cor Unum, del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, e del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute). Per un quinquennio, le competenze in materia di migranti, profughi e vittime della tratta, sono state affidate ad una Sezione posta ad tempus sotto la guida del Papa, coadiuvato da due sotto-Segretari. Dal 1° gennaio 2023 la Sezione è confluita nel Dicastero. Sono costituite presso il Dicastero la Commissione per la Carità, la Commissione per l'Ecologia e la Commissione per gli Operatori Sanitari.

Su richiesta di Papa Francesco, nel marzo 2020, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, in collaborazione con altri Dicasteri e organizzazioni, ha dato vita alla Commissione Vaticana Covid-19, con il compito di “preparare il futuro (..) con la scienza e l'immaginazione, per superare la sfida che abbiamo davanti". Il 31 dicembre 2022 la Commissione ha terminato il suo mandato ed il lavoro svolto ha trovato continuità nel Dicastero.

Competenze

Il Dicastero promuove lo sviluppo integrale dell’uomo alla luce del Vangelo e nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa; dedica particolare attenzione alla cura della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato, nonché ai temi che riguardano il disarmo, i diritti umani, la mobilità umana, la salute, le opere di carità, esprimendo la sollecitudine e l’attenzione del Papa verso l’umanità sofferente, tra cui i bisognosi, i malati e gli esclusi. Il Dicastero inoltre segue le questioni attinenti alle necessità di quanti sono costretti ad abbandonare la propria patria o ne sono privi, gli emarginati, le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime delle forme contemporanee di schiavitù e di tortura e le altre persone la cui dignità è a rischio.

Nell’ attività di promozione della giustizia e della pace, si adopera per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, anche individuando in collaborazione con la Segreteria di Stato, possibili situazioni che possano provocarli. Sostiene iniziative contro la tratta di esseri umani, la prostituzione forzata, lo sfruttamento dei minori e delle persone vulnerabili e le varie forme di schiavitù e di tortura. Si adopera perché nelle Chiese locali sia offerta assistenza materiale e spirituale ai migranti, ai rifugiati, agli sfollati. Analizza, con le Conferenze episcopali, le cause maggiori della migrazione e della fuga dai Paesi di origine, impegnandosi per la loro rimozione.

Favorisce in queste Chiese la cura pastorale dei marittimi, per mezzo dell’Opera dell’Apostolato del mare, ma anche per chi opera negli aeroporti o negli aerei. Promuove la lotta alla povertà, collaborando con gli Istituti di cooperazione nazionale ed internazionale per il raggiungimento di uno sviluppo umano integrale. Incoraggia le iniziative contro la corruzione e in favore del buon governo. Promuove e difende modelli equi di economia e di stili di vita sobri, soprattutto favorendo iniziative contro lo sfruttamento economico e sociale dei Paesi poveri, i rapporti commerciali asimmetrici, le speculazioni finanziarie e i modelli di sviluppo che creano esclusioni.

Il Dicastero promuove ed incoraggia un’assistenza sanitaria giusta ed integrale, come sostiene tutte le iniziative cattoliche per evitare l’emarginazione dei malati e dei disabili, l’insufficienza di cure a causa della mancanza di personale, di attrezzatura ospedaliera e di fornitura di farmaci nei Paesi poveri. Il Dicastero promuove le proprie attività attraverso una rete di relazioni che coinvolge le Chiese locali, le Conferenze Episcopali, gli altri organismi della Curia romana, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, le associazioni e le agenzie umanitarie (cattoliche e non), i rapporti con i governi e gli organismi sovranazionali.

Il Dicastero è competente nei confronti della Caritas Internationalis e della Commissione Cattolica Internazionale per le Migrazioni. Mantiene uno stretto rapporto con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, e collabora con la Segreteria di Stato. Ha competenza anche sulla Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel. Lo aveva anche sulla Fondazione Giustizia e Pace e la Fondazione Il Buon Samaritano, soppresse nel luglio 2023, il cui patrimonio è stato trasferito alla nuova Fondazione Van Thuân, dedicata al compianto cardinale vietnamita, già presidente del Pontificio Consiglio “Giustizia e Pace” fino alla morte, nel 2002. Le era affidata anche la supervisione del Fondo Populorum Progressio per l'America Latina, soppresso nel settembre 2022, con la contemporanea costituzione di un fondo con lo stesso nome affidandolo al Celam, il Consiglio episcopale latinoamericano.