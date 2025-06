Il Dicastero per le Chiese Orientali

E’ il Dicastero della Curia romana che si prende cura, per conto del Papa, di tutte le Chiese orientali cattoliche, dal Medio Oriente all'Europa dell'Est, all'India, e di tutte le comunità figlie di queste Chiese diffuse in tanti territori della diaspora, nel continente americano così come in Europa, in Australia e Oceania

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Il Dicastero si prende cura, per conto del Papa, di tutte le Chiese orientali cattoliche, dal Medioriente all'Europa dell'Est, all'India, e di tutte le comunità figlie di queste Chiese diffuse in tanti territori della diaspora, nel continente americano così come in Europa, in Australia e Oceania. Il prefetto è il cardinale Claudio Gugerotti, il segretario l’arcivescovo Michel Jalakh.

Cenni storici

Nel 1573, Papa Gregorio XIII istituì la Congregatio de rebus Graecorum, alla quale era affidato il compito di seguire la vita dei cattolici di rito bizantino o greco, ma anche di promuovere la fede fra gli altri cristiani d’Oriente. Nel 1862, san Pio IX, all’interno della Sacra Congregatio de Propaganda Fide, eresse, con compiti analoghi, la Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis. Nel 1917, Papa Benedetto XV, con il Motu proprio Dei providentis, creò la Congregazione per la Chiesa Orientale, e nel 1967 san Paolo VI, con la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universae, modificò il nome in Congregazione per le Chiese Orientali. Nel 1964 san Paolo VI ha pubblicato il decreto Orientalium Ecclesiarum, e nel 1990 san Giovanni Paolo II il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Nel 2022, Papa Francesco, con la Costituzione apostolicaPraedicate Evangelium, ha modificato il nome in Dicastero per le Chiese Orientali.

L'ingresso della sede del Dicastero per le Chiese Orientali, in un palazzo di via della Conciliazione

Competenze

Il Dicastero, secondo la Costituzione apostolica Praedicate evangelium, si occupa delle materie che riguardano le Chiese cattoliche orientali sui iuris. Poiché alcune di queste, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, sono di tradizione antica, il Dicastero esaminerà quali questioni in materia relativa al governo interno possano essere lasciate ai Dicasteri vaticani interessati, in deroga al Codice dei Canoni delle Chiese orientali. Il Dicastero è competente in merito a tutte le questioni proprie delle Chiese orientali che competono alla Santa Sede, come: la struttura e l’ordinamento delle Chiese; l’esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare; le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Quindi esercita sulle eparchie, sui vescovi, sul clero, sui religiosi e sui fedeli di rito orientale le facoltà che i Dicasteri per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per i Vescovi, per il Clero, per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e per l’Educazione cattolica hanno rispettivamente sulle diocesi, sui vescovi, sul clero, sui religiosi e sui fedeli di rito latino.

Il Dicastero segue con attenzione le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle Circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, dette “della diaspora”. Provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di visitatori e anche mediante una propria Gerarchia, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo esigono, dopo aver consultato il Dicastero competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio. Nelle regioni in cui, da antica data, sono prevalenti i riti orientali, l’apostolato e l’azione missionaria dipendono esclusivamente da questo Dicastero, anche se vengono svolti da missionari della Chiesa latina. Il Dicastero ha competenza territoriale, includendo anche i fedeli latini, sulle seguenti regioni: Egitto, Eritrea ed Etiopia del Nord, Bulgaria, Cipro, Grecia, Iran, Iraq, Libano, Israele, Palestina, Siria, Giordania, Turchia.

Nel Dicastero sono presenti la Commissione speciale per la Liturgia, con il compito di salvaguardare il patrimonio liturgico dell’Oriente cristiano. Inoltre la Commissione speciale per gli Studi sull’Oriente Cristiano, la Commissione speciale per la Formazione del Clero e dei Religiosi, che promuove la formazione degli studenti orientali a Roma. Infine la ROACO (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali), un comitato che riunisce le agenzie-opere di vari Paesi del mondo, che s’impegnano al sostegno finanziario in vari settori, dall’edilizia per i luoghi di culto alle borse di studio, dalle istituzioni educative e scolastiche a quelle dedite all’assistenza socio-sanitaria. È presieduta dal Prefetto della Congregazione, ed ha come Vicepresidente il Segretario del Dicastero. Oltre alla Catholic Near East Welfare Association, Cnewa, e alla Pontificia Missione per la Palestina, negli Usa, ne fanno parte agenzie che raccolgono aiuti in Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Austria. Il Dicastero, che ha il compito di promuovere l’amore per la Terra Santa, invia ogni anno a tutti i vescovi una Lettera Circolare sulla Colletta per la Terra Santa, per sensibilizzare i fedeli all’aiuto spirituale e materiale a favore delle comunità e degli enti cattolici presenti nella terra di Gesù, e per la quale si invoca il dono della pace.

Un particolare della cappella del Dicastero per le Chiese Orientali

Recuperare il senso del mistero dell’Oriente cristiano

Lo ha sottolineato Papa Leone XIV, incontrando pastori e fedeli delle Chiese orientali cattoliche in occasione del loro Giubileo, il 14 maggio 2025: “La Chiesa ha bisogno di voi. Quanto è grande l’apporto che può darci oggi l’Oriente cristiano! Quanto bisogno abbiamo di recuperare il senso del mistero, così vivo nelle vostre liturgie, che coinvolgono la persona umana nella sua totalità, cantano la bellezza della salvezza e suscitano lo stupore per la grandezza divina che abbraccia la piccolezza umana!”. Grazie a voi, “cari fratelli e sorelle dell’Oriente, da cui è sorto Gesù, il Sole di giustizia, per essere ‘luci del mondo’”, ha concluso, auspicando che le Chiese Orientali continuino ad essere “esempio” e che i pastori promuovano “la comunione, soprattutto nei Sinodi dei Vescovi, perché siano luoghi di collegialità e di corresponsabilità autentica”.