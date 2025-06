La missione di questo organismo è quella di aiutare il Papa a scegliere i pastori ai quali affidare le comunità ecclesiali nel mondo. Dopo aver individuato sacerdoti da proporre all’episcopato, la decisione finale spetta al Pontefice

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Il Dicastero per i Vescovi è stato guidato dal mese di gennaio del 2023, con l’incarico di prefetto, dall’allora cardinale Robert Francis Prevost salito poi al soglio di Pietro con il nome Leone XIV. Il segretario è monsignor Ilson de Jesus Montanari. Il compito che la Chiesa affida a questo Dicastero è quello di aiutare il Pontefice a scegliere i pastori del Popolo di Dio. Compete a questo organismo curiale tutto quanto si riferisce alla costituzione e alla provvista delle Chiese particolari e all’esercizio dell’ufficio episcopale nella Chiesa latina, fatta salva la competenza del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Competenze

Il raggio di azione e delle competenze del Dicastero per i Vescovi è delineato nella Costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”. Spetta a questo Dicastero, dopo aver raccolto gli elementi necessari e in collaborazione con i Vescovi e le Conferenze episcopali, occuparsi di quanto concerne la costituzione delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, la loro divisione, unificazione, soppressione ed altri cambiamenti. Il Dicastero provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, diocesani e titolari, degli Amministratori apostolici. Il Dicastero si occupa anche della rinuncia dei Vescovi al loro ufficio, in conformità con le disposizioni canoniche. Spetta poi al Dicastero predisporre tutto ciò che si riferisce alle visite “ad limina Apostolorum” delle Chiese particolari affidate alla sua cura.

Pontifica Commissione per l’America Latina

Presso il Dicastero per i Vescovi è istituita la Pontificia Commissione per l’America Latina il cui compito è attendere allo studio delle questioni che riguardano la vita e lo sviluppo delle medesime Chiese particolari. Ad essa spetta anche di favorire i rapporti tra le Istituzioni ecclesiastiche internazionali e nazionali, che operano per le regioni dell’America Latina, e le Istituzioni curiali.

Cenni Storici

Il Dicastero per i Vescovi ha origini antiche. Sisto V, con la Costituzione Immensa del 22 gennaio 1588, istituisce la Congregazione per l'erezione delle Chiese e le Provviste concistoriali, un nome cambiato poi in quello di S. Congregazione Concistoriale. San Pio X, con la Costituzione Sapienti Consilio del 1908, ne amplia le attribuzioni, assegnandole tra l’altro la competenza relativa alla elezione dei Vescovi, all'erezione delle diocesi e dei capitoli dei canonici. Con la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universa del 15 agosto 1967 di Paolo VI viene di nuovo mutato il nome in quello di Sacra Congregazione per i Vescovi. Con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988 di Giovanni Paolo II si determina che la Congregazione per i vescovi è chiamata, tra l’altro, a svolgere tutto quanto si riferisce alla costituzione delle Chiese particolari e dei loro Consigli, alla loro divisione, unificazione, soppressione ed altri cambiamenti. La Congregazione per i Vescovi ha poi mutato il proprio nome nel 2022. Con la promulgazione della costituzione apostolica “Praedicate Evangelium” è stata modificata la precedente denominazione di Congregazione. Quella attuale è di Dicastero per i Vescovi.

Scegliere uomini che siano pastori

Il criterio non è la ricerca della perfezione. Non è la ricerca di santi. Il Dicastero per i Vescovi, a differenza di quello delle Cause dei Santi, si occupa di valutare profili pastorali di candidati che siano uomini in cammino alla luce del Vangelo. In un sacerdote da proporre all’episcopato contano senz’altro le virtù teologali e cardinali ed in particolare la prudenza. Quello del Dicastero per i Vescovi è un lavoro da portare avanti in modo collegiale, con fede e in spirito di servizio. La valutazione finale viene poi offerta al Papa per la sua decisione finale.