Questo organismo promuove la sacra liturgia secondo il rinnovamento intrapreso dal Concilio Vaticano II. Provvede alla redazione o alla revisione e aggiornamento delle edizioni tipiche dei libri liturgici

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

La Chiesa non può non sentire la passione per la crescita spirituale. Questo anelito, scandisce in particolare, la missione del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti che promuove la sacra liturgia secondo il rinnovamento intrapreso dal Concilio Vaticano II. Come si legge nella Costituzione apostolica Praedicate evangelium è compito del Dicastero “provvedere alla redazione o alla revisione e aggiornamento delle edizioni tipiche dei libri liturgici”. È inoltre compito di questo organismo confermare “le traduzioni dei libri liturgici nelle lingue correnti e dà la recognitio ai loro convenienti adattamenti alle culture locali, approvati legittimamente dalle Conferenze episcopali”. Il prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti è il cardinale Arthur Roche, il segretario monsignor Vittorio Francesco Viola.

Storia

La storia di questo organismo si lega innanzitutto ad una data: nel 1588 Papa Sisto V, con la Costituzione Apostolica Immensa Aeterni Dei decise di istituire la Sacra Congregazione dei Riti, con il compito tra l’altro di regolare e dirigere i sacri riti della Chiesa latina. Nell’ambito di una più generale riforma della Curia Romana, San Pio X (1903-1914), con la Costituzione apostolica Sapienti Consilio istituì nel 1908 la Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti. Scorrendo la storia si arriva poi sull’orlo del terzo millennio. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti fu istituita da Papa San Giovanni Paolo II (1978-2005) il 2 giugno 1988 con la Costituzione apostolica Pastor Bonus Con la costituzione Praedicate Evangelium questo organismo ha assunto l'attuale denominazione di Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Un battesimo (Nadiia Koval)

Confronto con le Commissioni episcopali

La collaborazione è uno dei tratti distintivi anche di questo Dicastero che coadiuva i vescovi nell’essere i moderatori, promotori e custodi di tutta la vita liturgica della Chiesa a loro affidata, fornendo indicazioni e suggerimenti per promuovere una corretta formazione liturgica. Per svolgere al meglio i propri compiti il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, si sottolinea nella Costituzione Praedicate Evangelium si avvale poi “della collaborazione e del periodico confronto con le Commissioni episcopali per la Liturgia delle diverse Conferenze episcopali e con i Comitati Internazionali per le traduzioni dei libri liturgici nelle lingue comuni a più nazioni, valorizzando, altresì, con attenzione il contributo in materia liturgica degli Istituti di studi superiori ecclesiastici”.

Lavorare perché il popolo di Dio cresca nella gioia

La formazione liturgica è una bussola per condurre il popolo al buon pascolo, ad un cammino che sia illuminato dalla Parola di Dio. Come ha detto Papa Francesco durante il suo Pontificato la missione della Chiesa non può prescindere da un impegno: quello di “lavorare perché il popolo di Dio cresca nella consapevolezza e nella gioia di incontrare il Signore celebrando i santi misteri e, incontrandolo, abbia vita nel suo nome”. In questa prospettiva è chiamato ad operare il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.