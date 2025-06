Il Dicastero delle Cause dei Santi

Ha il compito di seguire l'iter di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio assistendo i vescovi delle diocesi alle quali appartengono nell’inchiesta su martirio o virtù eroiche oppure offerta della vita e sui miracoli di un fedele cattolico. Il prefetto del Dicastero presenta poi al Papa i decreti per l’approvazione delle cause, in modo che possa indicare il candidato alla venerazione di tutti i fedeli

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Questo è il Dicastero vaticano preposto a scandagliare nelle vite dei candidati agli altari: cercare nei loro connotati quelli del Vangelo, perché ogni cristiano possa vederli come testimoni credibili e soprattutto imitabili. Dietro la proclamazione di un Santo c’è un impegno collettivo scrupoloso, che dura anche decenni. Il prefetto del Dicastero delle Cause dei santi è il cardinale Marcello Semeraro, mentre il segretario l’arcivescovo Fabio Fabene.

Cenni storici

Nel 1969 san Paolo VI, con la Costituzione Apostolica Sacra Rituum Congregatio, ha creato le Congregazioni per il Culto Divino e per le Cause dei Santi, dividendo tra loro i compiti della Sacra Congregazione dei Riti. La stessa Costituzione articola la struttura della nuova Congregazione in tre Uffici: quello giudiziale, quello del Promotore Generale della Fede e quello storico-agiografico. Con la Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister del 1983, san Giovanni Paolo II ha provveduto ad una profonda riforma della procedura delle Cause di canonizzazione (che vanno istruite dai vescovi diocesani iure proprio) e alla ristrutturazione della Congregazione, che è stata dotata, tra l'altro, di un Collegio di Relatori, con il compito di curare la preparazione delle Positiones super Martyrio oppure super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis dei Servi di Dio. Successivamente, con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 1988, ha cambiato la denominazione in Congregazione delle Cause dei Santi. Nel 2022, con la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, Papa Francesco ha modificato il nome in Dicastero delle Cause dei Santi. Annessa al Dicastero delle Cause dei Santi è la Scuola di Alta Formazione in Cause dei Santi promossa dal Dicastero stesso e dalla Pontificia Università Lateranense. In vista del Giubileo del 2025, Francesco Ha istituito, all’interno del Dicastero, la “Commissione dei Nuovi Martiri – Testimoni della Fede”, per elaborare un Catalogo di tutti coloro, anche di altre confessioni cristiane, hanno versato il loro sangue per confessare Cristo e testimoniare il suo Vangelo.

Le competenze

Compete a questo Dicastero, come si ricorda nella Costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”, seguire l'iter di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio assistendo i vescovi nell’inchiesta su martirio o virtù eroiche oppure offerta della vita e sui miracoli di un fedele cattolico. Che, iniziata la causa, viene chiamato Servo di Dio, e per il quale è sempre necessaria una autentica, diffusa e duratura “fama di santità”, ossia l'opinione comune secondo cui la sua vita è stata integra, ricca di virtù cristiane e feconda per la comunità cristiana.

La nuova normativa nelle Cause dei Santi, introdotta nel 1983, ha abbreviato di molto i tempi dei processi di beatificazione e canonizzazione. La lunghezza delle Cause dipende comunque da molti fattori: dal numero dei testimoni e specialisti da ascoltare nella fase diocesana, che possono essere anche molte decine, ai tempi di stesura delle Positiones, fino all’esame da parte dei consultori teologi e storici. Vi sono poi i tempi dei periti medici, quando si tratta di esaminare un possibile miracolo di guarigione. Se questi passaggi sono stati positivi, la causa passa poi alla sessione ordinaria dei membri del Dicastero, i cardinali e vescovi. L’ultima parola spetta al Papa, alla cui approvazione il prefetto sottopone le varie cause. Il bilancio spirituale e pastorale di questi 56 anni dall’istituzione della Congregazione per le Cause dei Santi, vede, fino al 2020, 3003 beatificazioni e 1479 canonizzazioni. Annualmente, essendoci normalmente due sessioni ordinarie al mese e in ciascuna l’esame di quattro cause, il numero di quelle portate a conclusione in un anno è di 80-90.

Il prefetto del Dicastero, cardinale Marcello Semeraro, alla sua scrivania (Vatican Media)

Partendo dalla “fama di santità e di segni” presso il popolo di Dio, l’indagine ha una prima fase nella diocesi. Una volta portata a Roma, ad essa è assegnato un relatore che guiderà il postulatore nella preparazione del volume dove sono sintetizzate le prove raccolte in diocesi al fine di ricostruire la vita e di dimostrare le virtù o il martirio nonché la relativa fama di santità e di segni del Servo di Dio. È la Positio, che viene studiata da un gruppo di teologi e, nel caso di una “Causa antica”, su un candidato vissuto molto tempo prima, anche da una commissione di Storici. Se il loro parere è favorevole, il dossier viene sottoposto ad un ulteriore giudizio dei cardinali e vescovi del Dicastero. In caso di approvazione, il Papa può autorizzare la promulgazione del Decreto sull’eroicità delle virtù cristiane o sul martirio oppure sull’offerta della vita del Servo di Dio, che così diviene venerabile.

La beatificazione è la tappa intermedia in vista della canonizzazione. Se il candidato viene dichiarato martire, diventa subito Beato, altrimenti è necessario che venga riconosciuto un miracolo, dovuto alla sua intercessione: una guarigione giudicata scientificamente inspiegabile da una Commissione medica composta da specialisti, sia credenti sia non credenti. Anche sul miracolo si pronunciano prima i consultori teologi e poi i cardinali e vescovi del Dicastero e il Pontefice autorizza il relativo decreto. Perché il Beato affinché possa essere dichiarato Santo, gli si deve attribuire l’intercessione efficace in un secondo miracolo, avvenuto però successivamente alla beatificazione. Il Dicastero stabilisce la procedura canonica da seguire per verificare e dichiarare l’autenticità delle reliquie dei santi e per garantire la loro conservazione. Giudica in merito alla concessione del titolo di Dottore della Chiesa da attribuire ad un Santo, dopo aver ottenuto il voto del Dicastero per la Dottrina della Fede circa la sua eminente dottrina.

Il lavoro amministrativo e le spese

La causa di beatificazione e canonizzazione è un lavoro complesso e articolato, con spese legate al lavoro delle commissioni, alla stampa dei documenti, alle riunioni degli esperti. Il Dicastero pone sempre attenzione al contenimento dei costi, e le norme amministrative approvate da Papa Francesco nel 2016, che garantiscono la trasparenza e la regolarità amministrative. Alimentato in vario modo, presso la Congregazione è pure costituito un “Fondo di solidarietà” per le Cause che hanno minori risorse.