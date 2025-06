Accademia Alfonsiana, tra scienza e fede la visione di un’economia nuova

L’istituto pontificio presenta il 6 giugno il percorso di formazione pluriennale di ricerca e formazione in campo economico ispirato alla Dottrina sociale della Chiesa. In programma la lectio magistralis del cardinale Grech

L’economia con un’anima, che valorizza le relazioni in azienda, che considera il lavoro un luogo di “cura e generatività sociale” e la famiglia “un laboratorio economico e civile”. Una visione dunque diversa da un sistema centrato sulla sola massimizzazione dei profitti. Sono spunti, e valori, che caratterizzano l’itinerario di ricerca e formazione pensato dall’Accademia Alfonsiana, che domani, 6 giugno, verrà illustrato con una serie di interventi, primo fra tutti una lectio magistralis del cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi.

Dottrina sociale, morale alfonsiana e buone pratiche

In un periodo storico “di grandi rivolgimenti sociali, attraversato, come ebbe a dire Papa Francesco e ha ricordato di recente Papa Leone XIV, da una poli-crisi che invade i settori più vitali della società, suscitando ovunque, specie nei giovani, disorientamento e paura del futuro”, il Pontificio Istituto afferma in una nota di aver “avvertito la responsabilità di offrire un percorso pluriennale di ricerca e formazione con approccio scientifico e antropologico inter e transdisciplinare, a partire dalla Dottrina Sociale della Chiesa, dalla morale alfonsiana e dalle buone pratiche”.

Cammino economico e sinodale

L’incontro di domani - che mette nel titolo l’accento sul bisogno che la “coscienza morale” divenga “sinodale” e “imprenditiva” - vedrà Leonardo Salutati moderare una tavola rotonda nella quale Giorgio Del Signore, coordinatore del percorso, indagherà sul rapporto tra scienza e fede, radice per una innovazione culturale economica. A seguire gli interventi del Forum delle Associazioni familiari e dell’Associazione italiana Cultura e Qualità, rappresentate rispettivamente dal presidente Adriano Bordignon - con un discorso sulla famiglia generatrice di reciprocità con effetti in campo civile ed economico - e da Sergio Fornai, che si soffermerà in particolare sulla qualità delle relazioni nelle comunità aziendali e professionali e sui loro riflessi in ambito sociale. Dall’avvio di questo percorso, l’Accademia Alfonsiana annuncia “diverse iniziative” per l'anno in corso, “in cammino economico e sinodale di speranza”.