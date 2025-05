On line il sito delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo

Per la prima volta la Direzione delle Ville Pontificie dispone di un sito internet in quattro lingue. Sul web sarà possibile trovare notizie e aggiornamenti sulle attività promosse anche in collaborazione con i Musei Vaticani

Vatican News A partire da oggi, venerdì 30 maggio, è online il nuovo sito internet delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo. Si tratta di un’ulteriore tappa - si legge sulla pagina web - riguardante l’ambito della comunicazione e dell’informazione che le Ville Pontificie stanno portando avanti. Solo lo scorso 9 aprile era stato aperto un profilo Instagram. Sulla nuova pagina è possibile trovare notizie sulla realtà della direzione delle Ville Pontificie e sulla sua attività, informazioni sulle novità e sulle iniziative che vengono promosse, anche in collaborazione con la Direzione dei Musei e dei Beni Culturali. Il sito è articolato in quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e francese. "E' uno strumento - afferma l'ingegnere Andrea Tamburelli, direttore delle Ville Pontificie - che ha per obiettivo quello di offrire una maggiore informazione su una realtà, che affonda le sue radici nella storia e attraversa epoche differenti. Con la particolarità, che non si tratta di una semplice residenza con annessi giardini, ma di un unicum, perché dal 27 maggio 1604, è stata dichiarata patrimonio inalienabile della Santa Sede ed incorporata definitivamente, con decreto concistoriale, nel dominio temporale della Chiesa". Riconoscendo la particolarità e unicità delle Ville, fortemente legate ai Successori di Pietro, "con questo sito internet, vogliamo mostrare a un pubblico più ampio, - sottolinea ancora l'ingegnere - le ricchezze del patrimonio artistico, storico e di fede delle Ville Pontificie. In questo senso, la dettagliata galleria di immagini, che vengono offerte al visitatore del sito, è uno stimolo ad approfondire la conoscenza di un mondo che, spesso, è ignoto a molte persone. Insieme al profilo Instagram, esso sarà un utile mezzo per avvicinare fedeli e pellegrini che si interessano alle dimore del Papa". Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui