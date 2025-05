Cantare con il Papa: l’iniziativa del Pontificio Istituto di Musica Sacra

Padre Robert Mehlhart, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra (PIMS), racconta l’iniziativa: “Let’s sing with the Pope”, una serie di brevi video tutorial educativi diffusi sui social per aiutare il popolo di Dio a cantare insieme al Papa, durante le principali celebrazioni liturgiche. Rendere dunque accessibile il patrimonio del canto gregoriano, lingua musicale e spirituale universale che permette una partecipazione attiva alla liturgia.

“È molto facile – racconta il preside ai media vaticani - io canto le parti della Messa e poi il grande finale e si canta col Papa. Ho pensato che così la gente prega veramente perché si entra in questa atmosfera di preghiera e anche quelli che non saranno presenti in Piazza San Pietro possono partecipare perché sapranno cantare con il Papa”.

Il Pontificio Istituto di Musica Sacra conta 153 studenti provenienti da 44 Paesi: 10 di loro canteranno nel coro guida alla messa dell’inizio pontificato di Papa Leone XIV.