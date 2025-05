De Paula Souza: farsi missionari che incontrano le famiglie in difficoltà

Brasile, l'intervento in collegamento video del segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita De Paula Souza al XV Simposio Nazionale sulle Famiglie tenuto al Santuario di Aparecida

L’invito del segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita agli operatori pastorali e coppie brasiliane, protagoniste del XV Simposio Nazionale sulle Famiglie tenuto al Santuario di Aparecida. In un collegamento video ha ribadito la necessità di lavorare pastoralmente “sull’esperienza del perdono, che può sanare le relazioni ferite” tra i membri delle famiglie

“Vi ringrazio per tutto il lavoro che state svolgendo, con l’azione evangelizzatrice della Chiesa in Brasile, in comunione con Papa Leone XIV, per rinnovare la nostra condizione di Pellegrini della Speranza, al servizio delle famiglie e camminando con loro, in questo tempo provvidenziale che ci offre l’Anno Giubilare”. Con questo ringraziamento, il segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Gleison De Paula Souza, ha aperto il suo collegamento video nel corso del XV Simposio Nazionale sulle Famiglie che si è svolto ad Aparecida, in Brasile, il 24 maggio.

Famiglia pellegrina di speranza: l’incontro ad Aparecida

Convocate dalla Commissione episcopale per la Vita e la Famiglia della Conferenza Nazionale dei Vescovi di Brasile, circa 5 mila persone si sono riunite al Santuario Nazionale di Nostra Signora di Aparecida, il 24 e il 25 maggio, per il XV Simposio e Pellegrinaggio Nazionale sulle Famiglie, ispirati e guidati dal tema “Famiglia pellegrina di speranza”. Operatori di pastorale familiare, rappresentanti e membri dei vari movimenti ecclesiali che lavorano con le famiglie, e famiglie impegnate nelle diocesi e nelle parrocchie, hanno ascoltato il segretario De Paula Souza il quale, nel suo primo intervento dall’elezione di Leone XIV, ha riflettuto sulle sfide e sulle opportunità da vivere nella pastorale familiare in questo tempo giubilare.

L’esperienza del perdono nelle famiglie ferite e in crisi

“La pastorale familiare del Brasile vive un tempo di straordinario impegno missionario. Ma le sfide sono immense” ha sottolineato De Paula Souza. Come missionari, impegnati nella pastorale familiare, la vera sfida è ricordarsi sempre che “per annunciare Cristo dobbiamo prima incontrarlo personalmente. È questa la vera conversione missionaria di cui ci parla Papa Francesco nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium”, ha aggiunto il segretario. Partendo da questa conversione si accoglie con coraggio e rinnovata speranza il compito missionario di essere d’aiuto e supporto alle famiglie in crisi, alle famiglie che soffrono per i motivi più diversi. “Le crisi sono parte della storia e del cammino delle famiglie” ha spiegato De Paula Souza, “e in questo senso, è necessario lavorare pastoralmente, in modo deciso, sull’esperienza del perdono, che può sanare le relazioni ferite tra i suoi membri, come ci ricordava Papa Francesco”.

Andare incontro alle inquietudini delle famiglie di oggi

Un incoraggiamento finale, infine, è stato rivolto ai partecipanti affinché tutti “possiamo imparare dalla missione di Pietro e, custodendo la fede cristiana, gettare lo sguardo lontano, su tutte le famiglie che Dio ci affida nella nostra vita e nella pastorale, e andare incontro alle inquietudini delle famiglie di oggi”. Sarà questo il servizio delicato, ha concluso il segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che potremo offrire alle famiglie, ricordando con Papa Francesco che “senza chiuderci nel nostro piccolo gruppo né sentirci superiori al mondo; siamo chiamati ad offrire a tutti l’amore di Dio”, l’amore che Cristo ci dona nel Vangelo della famiglia.