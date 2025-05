Papal Foundation, 14 milioni di dollari per le popolazioni bisognose in oltre 60 Paesi

L'organizzazione caritativa con sede negli Stati Uniti ha annunciato sovvenzioni e aiuti umanitari. I fondi sosterranno 116 progetti in diverse nazioni. Dalla sua nascita, la Fondazione ha erogato oltre 250 milioni di dollari per sostenere più di 2.800 progetti individuati dai Papi Francesco, Benedetto XVI e Giovanni Paolo II

Don Paweł Rytel-Andrianik e Karol Darmoros - Città del Vaticano

La Papal Foundation, organizzazione caritativa americana che sostiene le iniziative del Papa nei Paesi in via di sviluppo, ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di dollari in sovvenzioni per progetti di soccorso precedentemente identificati dal Vaticano. Altri 4 milioni di dollari saranno destinati all'assistenza umanitaria urgente attraverso il fondo per le missioni. Il sostegno comprenderà l'accesso all'acqua potabile, la costruzione e la ristrutturazione di scuole, il restauro di chiese e seminari, la costruzione di strutture sanitarie e l'assistenza ai sacerdoti anziani. “Questi investimenti sono al cuore della nostra missione di portare l'amore di Cristo ai più bisognosi”, ha dichiarato Edward (Ward) Fitzgerald III, nuovo presidente della Fondazione Pontificia. Il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione.

Pellegrinaggio Giubilare

Sia il cardinale Dolan che Ward Fitzgerald III stanno attualmente partecipando a un pellegrinaggio a Roma legato all'Anno giubilare. Più di 80 membri della Fondazione, noti come Steward di San Pietro, insieme alle loro famiglie, attraverseranno le Porte Sante delle quattro basiliche papali: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. “Il Vangelo di Matteo ci insegna: ‘Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli e sorelle più piccoli, l'avete fatto a me’”, ha affermato il cardinale Timothy Dolan. Ha aggiunto che in un mondo di crescente disuguaglianza economica, gli Stewards di San Pietro prendono sul serio la loro responsabilità di “servire i poveri e i vulnerabili con fede e compassione”, sottolinea il neo eletto presidente della Papal Foundation, in una intervista con i media vaticani, ribadendo che scopo dell'organismo è di servire il Successore di San Pietro e sostenere la Chiesa laddove i bisogni sono maggiori.

“Ovviamente, il pontificato di Papa Francesco è stato un periodo particolare per raggiungere i poveri. Egli aveva un grande amore per i poveri e noi abbiamo dedicato molto tempo negli ultimi anni, sotto la guida di Eustace Meta e del cardinale Sean O'Malley, a servire i poveri in tutto il mondo”, afferma Ward Fitzgerald III. E l'erogazione dei fondi di quest'anno è un omaggio al “grande cuore e all'amorevole eredità di Papa Francesco. Gli stewards di San Pietro sono onorati di sostenere la visione del Santo Padre, rispondendo ai bisogni urgenti in tutto il mondo, dai bambini orfani e le madri in attesa agli anziani e ai disabili. Ogni sovvenzione riflette un impegno di preghiera a prendersi cura dei vulnerabili, a rafforzare la Chiesa e a condividere la speranza del Vangelo nelle nazioni in via di sviluppo”.

Sostegno all'istruzione

Oltre alle sovvenzioni, la Papal Foundation stanzia ogni anno 800 mila dollari in borse di studio per oltre 100 sacerdoti, religiosi e seminaristi. Questo sostegno consente loro di studiare a Roma nell'ambito del Programma di borse di San Giovanni Paolo II, avviato da John e Carol Saeman e dai membri della Papal Foundation. “Prima di tutto, vorrei ringraziarvi sinceramente per questa opportunità di studio. Oggi studiare non è solo necessario, è essenziale, perché le sfide del mondo di oggi richiedono persone competenti e ben preparate che possano dare risposte concrete agli altri. Ho studiato catechetica e pastorale giovanile, e ora sono pronta a ricambiare e a servire la gente”, dichiara suor Viviane Wela Mazalo, che sta completando i suoi studi presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione all’Auxilium di Roma. “I gruppi che si trovano nei diversi istituti superiori di Roma e che stanno conseguendo un'istruzione avanzata e dottorati in teologia e filosofia sono molto orgogliosi del fatto che le loro radici affondino nel sostegno della Papal Foundation, e sappiamo che il loro amore per la Chiesa è moltiplicato dai buoni doni di grazia che gli Stewards di San Pietro, i membri della Papal Foundation, concedono loro con le borse di studio”, sottolinea ancora il presidente Fitzgeral III.

L'amore della Chiesa in azione

“Ogni sovvenzione, ogni borsa di studio e ogni atto di sostegno è un segno tangibile dell'amore della Chiesa in azione”, afferma David Savage, direttore esecutivo della Fondazione. “Attraverso questa missione di fede condivisa, uniamo i laici, il clero e la leadership della Chiesa al servizio della visione del Santo Padre: rafforzare la Chiesa globale e sostenere i suoi membri più vulnerabili. Ci auguriamo che i cattolici di tutte le diocesi degli Stati Uniti prendano in considerazione la possibilità di unirsi a questa missione”.