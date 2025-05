La segreteria generale del Sinodo in cammino con Papa Leone XIV

In un messaggio si esprime riconoscenza al Signore per l’elezione del Pontefice e disponibilità nell’aiutare la Chiesa ad essere sempre più missionaria e attenta all’ascolto

Vatican News

Un cammino da fare insieme con gioia sostenendo il servizio del Papa alla comunione tra tutte le Chiese. È quanto scrive la segreteria generale del Sinodo dei vescovi in un messaggio a Leone XIV, firmato dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, e i sottosegretari suor Nathalie Becquart e monsignor Luis Marín de San Martín. Nel ringraziare il Signore per l’avvenuta elezione, si ricorda che il Sinodo è “un cammino ecclesiale guidato dallo Spirito Santo, dono del Risorto, che ci aiuta – si legge – a crescere come Chiesa missionaria e in costante conversione, a partire dall’ascolto del Vangelo”. Un cammino, convocato da Papa Francesco, che coinvolge tutto il Popolo di Dio.

Il messaggio ricorda le tappe del Sinodo iniziato con la fase dell’ascolto nel 2021 e con l’approvazione del Documento finale da parte di Francesco e quindi con le indicazioni che possono già essere recepite dalle Chiese locali nello stile di una Chiesa missionaria. “Gruppi di studio – si legge nel testo – sono al lavoro per sottoporLe proposte in vista di scelte che coinvolgano tutta la Chiesa”.

“Guardiamo con fiducia – è la conclusione del messaggio - a quanto vorrà indicare per aiutare la crescita di una Chiesa attenta all’ascolto, vicina a ciascuno, capace di relazioni autentiche e accoglienti, casa e famiglia di Dio aperta a tutti: una Chiesa sinodale missionaria”.