"Volti dei Vangeli", il Papa racconta Giuda

Vatican News

Il nono episodio dei 18 che compongono "Volti dei Vangeli", riproposti da Vatican News in questo tempo pasquale, è incentrato sulla figura di Giuda, l'apostolo che tradì Gesù per trenta denari. "È la figura che fa capire l'atteggiamento del Signore nei confronti della pecora smarrita. Uomo dalla doppia vita con il cuore diviso, quando Gesù lo bacia, capisce il male che ha fatto e si impicca, pentito": così Papa Francesco racconta alcuni degli incontri di Gesù nel programma, andato in onda in prima serata la domenica di Pasqua del 2022 su Rai Uno, curato dal Dicastero per la Comunicazione in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, i Musei Vaticani e Rai Cultura. Gli autori della serie sono Andrea Tornielli e Lucio Brunelli, la regia e la fotografia sono state curate da Renato Cerisola, le musiche originali di Michelangelo Palmacci.