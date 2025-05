Balestrero: il Papa ci incoraggia a costruire ponti per la pace

Nel messaggio augurale inviato a Leone XIV per l’inizio del suo pontificato, l’arcivescovo osservatore permanente presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali con sede a Ginevra, esprime profonda gratitudine a Dio per l’elezione del 267.mo Vescovo di Roma

“La pace sia con tutti voi”. L'arcivescovo Ettore Balestrero, osservatore permanente presso le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali con sede a Ginevra, in un messaggio augurale al nuovo Pontefice rievoca le parole pronunciate dallo stesso Leone XIV nel primo discorso dalla Loggia delle Benedizioni. È “un saluto che ci riporta alla pace disarmata e disarmante che emana solo da Dio, una pace che il Papa stesso ha definito umile e perseverante. Questo è un momento non solo di rinnovamento – si legge nel messaggio – ma anche di continuità e gratitudine, mentre ricordiamo con affetto e profondo rispetto la figura e il magistero di Papa Francesco, la cui voce ‘flebile e coraggiosa’, come ha ricordato Leone XIV, resta incisa nei nostri cuori”.

Il male non prevarrà

“Papa Leone XIV – scrive ancora l’osservatore permanente – ha già posto le linee del suo pontificato esortandoci a costruire ponti, senza temere di recarci nelle periferie.” “Qui a Ginevra – scrive Balestrero – dove la Santa Sede collabora con la comunità internazionale nella sua azione per la dignità umana, il disarmo, la sanità, l’aiuto umanitario e i diritti umani ci sentiamo particolarmente incoraggiati dall’affermazione del Papa che Dio ci ama tutti e che il male non prevarrà”. Un incoraggiamento, conclude il prelato, che non può che rinnovare “il nostro impegno al servizio della pace, del dialogo e del bene comune.” Un’opera che l’osservatore permanente dedica e affida “a Maria, Regina della Pace”.