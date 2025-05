I Musei Vaticani svelano la collezione di micromosaici

Il nuovo allestimento permanente dei Musei Vaticani accoglie una delle più importanti collezioni di micromosaici al mondo. Quasi cinquecento capolavori raccontano un'arte raffinata e intima, nata in Vaticano ed emblema del Grand Tour. Un viaggio tra nostalgia e invenzione, archeologia e poesia, ingegno e creatività

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Un’arte estremamente raffinata, nata all’ombra della Cupola di San Pietro. Il mosaico minuto, o micromosaico, fiorì nel tardo Settecento a Roma. Presto si diffuse in tutta Europa come oggetto particolarmente ambito dai viaggiatori del Grand Tour che, sedotti dalla bellezza senza tempo della Città Eterna, in un’epoca dominata dal gusto neoclassico, desideravano rientrare in patria con un ricordo vivo e intimo di ciò che avevano ammirato; un souvenir diremmo oggi.

© Musei Vaticani (© Musei Vaticani)

Tra tabacchiere e gioielli

Per i facoltosi giovani che nel XVIII secolo visitavano Roma, ammiravano stupiti la magnificenza delle rovine di Pompei ed Ercolano, o la bellezza sublime dei paesaggi italiani, fu ideata la produzione di oggetti unici: tabacchiere, fermacarte, spille, gioielli, carnet di ballo sui quali campeggiano vedute archeologiche, la campagna romana, i monumenti simbolo della cristianità, ma anche animali e fiori.

© Musei Vaticani (© Musei Vaticani)

Una collezione permanente

A testimonianza di questa tradizione romana, da oggi nella Sala Paolina delle Gallerie Inferiori dei Musei Vaticani trova spazio, in allestimento permanente, l’intero corpo – quasi cinquecento pezzi – di mosaici minuti delle collezioni pontificie. La straordinaria raccolta è appartenuta a Domenico Petochi ed è stata acquisita nei primi anni Novanta del secolo scorso grazie all’allora direttore Carlo Pietrangeli. Esposta in parte nella grande mostra del 1986 al Braccio di Carlo Magno, è ora offerta al pubblico: collocata negli antichi armadi della Biblioteca Vaticana che un tempo custodivano i manoscritti, poi trasferiti nel bunker costruito sotto il giardino dell'istituto.

© Musei Vaticani (© Musei Vaticani)

Intimità e testimonianza di un'epoca

“È forse una delle collezioni più importanti al mondo di micromosaici”, spiega a Vatican News il Direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta.

Ascolta l'intervista a Barbara Jatta

“I soggetti sono prevalentemente laici, in minoranza religiosi. Precedentemente questi piccoli capolavori erano conservati in una sala delle Gallerie Superiori, aperta solo in occasioni speciali. Abbiamo deciso di esporli in modo permanente per consentire a tanti visitatori, usciti dalla Cappella Sistina, di avere un incontro con oggetti nati per una fruizione intima e frutto di un lavoro meticoloso. Un’arte raffinata, testimone del gusto e del collezionismo europeo a cavallo tra Settecento e Ottocento e che nel contempo racconta una produzione squisitamente romana, vaticana”.

In Evidenza 23/12/2019 Il fascino senza tempo dello Studio del Mosaico Vaticano Grazie alla Fabbrica di San Pietro, Vatican News entra in uno dei luoghi più affascinanti del Vaticano: lo Studio del Mosaico. Il laboratorio vanta una storia secolare iniziata con ...

© Musei Vaticani (© Musei Vaticani)

Mille tessere per centimetro quadrato

Leggi Anche 24/09/2024 Tracce di Vangelo nella Basilica Vaticana Il Volto Santo della Veronica, il Legno della Croce, la Sacra Lancia di Longino, il capo di Sant’Andrea. Sono le Reliquie Maggiori venerate fin dal Medioevo nella Basilica ...

Il mosaico minuto si affermò infatti nel 1795 all’interno dello Studio del Mosaico Vaticano, posto circa settant’anni prima da Benedetto XIII alle dipendenze della Fabbrica di San Pietro. Le maestranze dell’istituzione, nata per riprodurre a mosaico le grandi pale d’altare della Basilica Vaticana e conservarne il complesso apparato decorativo musivo, realizzarono tessere di dimensioni inferiori al millimetro, sostituendo la tecnica dello smalto vetroso tagliato, utilizzato nelle opere di dimensioni maggiori, con quella della filatura.

© Musei Vaticani (© Musei Vaticani)

Estrema cura e minuzia nell’uso di pinzette e lime caratterizzano l’esecuzione di questi piccoli capolavori sulle cui decorazioni si arrivano a contare mille minuscole tessere per centimetro quadrato.

© Musei Vaticani (© Musei Vaticani)

Nostalgia e invenzione

“Nostalgia e invenzione” sono le due parole che, prese in prestito dal titolo della raccolta di studi di Alvar González-Palacios, massimo conoscitore della materia, sono state scelte per descrivere il nuovo allestimento dei Musei Vaticani. “Nostalgia, perché questi oggetti parlano di un passato che non c'è più”, precisa Luca Pesante, curatore del Reparto Arti Decorative delle collezioni pontificie. “Invenzione, perché rimanda a questa forma di arte nuova che affonda le radici nell’arte classica e nasce nello Studio del Mosaico Vaticano, fondato ufficialmente nel 1727 e avviato verso i suoi 300 anni di vita”.

Ascolta l'intervista Luca Pesante

Il pregiudizio di Winckelmann

Nonostante il grande successo di cui godette a cavallo tra i due secoli, il micromosaico fu disprezzato da Winckelmann e Goethe. "Secondo i grandi esegeti dell’epoca queste opere minute – prosegue Pesante – non erano altro che capricci muliebri ed avevano ridotto la gloriosa tradizione antica del mosaico ad una forma di ornamento per braccialetti e tabacchiere”. Per comprendere bene quest’arte occorre rovesciare il punto di vista e lasciarsi guidare da Alvar González-Palacios, secondo il quale "quel che si cerca negli oggetti a cui accenniamo non è tanto la loro realtà fisica quanto l’evocazione di un ideale poetico che è in noi senza che ne siamo del tutto coscienti".

© Musei Vaticani (© Musei Vaticani)

Canova e i regali di Pio VII per Napoleone

Leggi Anche 17/12/2024 La Cupola che tocca il cielo 42 metri di diametro, 133,30 di altezza. Progettata dai più grandi maestri dell’architettura rinascimentale italiana, la Cupola di San Pietro fonde nella perfezione delle sue forme ...

Il riconoscimento artistico e dell’alta qualità di questi manufatti, e del talento di chi come il mosaicista Giacomo Raffaelli li traduceva dalla pittura di Wenzel Peter, arrivò grazie ad Antonio Canova. Nel 1804 lo scultore, nominato Ispettore delle Belle Arti per Roma e lo Stato Pontificio, dovette selezionare una serie di regali che Pio VII avrebbe offerto in dono a Napoleone. L'artista scelse moltissime scatole, bracciali e quadrucci decorati in mosaico minuto..

© Musei Vaticani (© Musei Vaticani)

“Spese 14mila scudi, una somma astronomica per l’epoca!”, osserva Luca Pesante: “Si pensi che in quegli anni la spesa ordinaria per le acquisizioni dei Musei Vaticani, depauperati dal Trattato di Tolentino, era di 10mila scudi”.

© Musei Vaticani (© Musei Vaticani)

Il recto e il verso dell'anima italiana

Leggi Anche 17/12/2021 Il Borromini ritrovato e l'origine del mosaico in filato Una croce realizzata da Francesco Borromini e una Sacra Famiglia firmata da Giovanni Battista Calandra, entrambe composte da piccolissime tessere musive. Sono le due incredibili ...

Tra i tanti meravigliosi e piccoli oggetti esposti negli antichi armadi della Biblioteca Vaticana lo sguardo è colpito da un volto bianco su sfondo azzurro. È una riproduzione a micromosaico dell’Apollo Belvedere, scultura-emblema dell’ideale più alto di bellezza secondo Winckelmann. “Cosa unisce l’Apollo ad una tabacchiera?”, si chiede Luca Pesante. “La risposta ce la fornisce ancora una volta González-Palacios: sono rispettivamente il recto e il verso dell’anima italiana”.