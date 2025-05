Un volume a cura di Lucio Brunelli, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, per immergersi nell’insegnamento di Papa Francesco, pastore d’anime

È disponibile in libreria il volume Lo stupore di un incontro. Il cristianesimo, in poche parole, a cura di Lucio Brunelli (Libreria Editrice Vaticana, pp. 128, euro 13), un’antologia di discorsi e testi di Papa Francesco che mette in luce un “magistero-testimonianza” attraverso il linguaggio della sua predicazione.

Misericordia, stupore, periferie, discernimento, mondanità… Papa Francesco ha spiegato il cristianesimo con parole da lui più volte ripetute e sottolineate. In questi termini, e nelle riflessioni scaturite, ha condensato la sua esperienza di credente, la sua educazione di gesuita e la sua missione di sacerdote e vescovo. Propone un linguaggio facilmente comprensibile, una comunicazione ricca di aneddoti, episodi e incontri per toccare con mano una fede in Cristo intrecciata con la vita.

Queste pagine, frutto della ricerca di Lucio Brunelli, giornalista che con Bergoglio ha maturato una frequentazione lunga decenni, attraversano tutto il pontificato di Francesco mostrandoci la forza di una comunicazione immediata e veritiera, fatta spesso “a braccio”, seguendo l’impulso del cuore, il luogo in cui risiedono le proprie convinzioni più ardenti. Ne esce un ritratto vivido e a tutto tondo di un pastore d’anime che ha voluto, nei suoi anni, essere testimone di un’unica, granitica certezza: "Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza".