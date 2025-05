Salone del Libro di Torino, gli incontri della Libreria Editrice Vaticana

Il ruolo dei cristiani nel mondo di oggi, la sfida della speranza con un inedito di don Giussani, un ricordo di Benedetto XVI

Vatican News

La Libreria Editrice Vaticana partecipa quest’anno con tre eventi al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio 2025. "I temi proposti, affrontati da personalità di rilevanza internazionale che allargano il nostro sguardo, sono un invito a riflettere, con speranza e lungimiranza, sul ruolo dei cristiani in un contesto mondiale di tensioni e fratture", spiega Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale di Libreria Editrice Vaticana, che sottolinea "l’importanza del confronto e del dialogo costruttivo tra credenti e non credenti, da sempre auspicato dal compianto Papa Francesco, come esplicitato nei nostri incontri con Sandro Veronesi, il cardinale De Kesel, Matteo Lancini e Massimo Camisasca".

L’appuntamento al Lingotto, dove LEV sarà presente con uno stand espositivo al padiglione 2 stand L05, sarà anche l’occasione per proporre al pubblico le proprie novità editoriali, fra cui gli ultimi testi a firma di Papa Francesco, un libro di omelie di Benedetto XVI e un volume inedito di don Luigi Giussani, grande educatore e fondatore del movimento ecclesiale di Comunione e liberazione.

Il primo evento è si svolgerà giovedì 15 maggio, alle ore 15.15 (Piazzale Oval - Sala Viola) sul tema “È possibile sperare? L’insegnamento di don Giussani e il nostro tempo” in occasione della pubblicazione del volume L’incontro che accende la speranza, a cura di Davide Prosperi, testo inedito del prete educatore che ha affascinato migliaia di giovani. Interverranno Paola Bergamini, giornalista del mensile Tracce, monsignor Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla, e Matteo Lancini, psicologo e presidente della fondazione Minotauro di Milano.

Venerdì 16 maggio, alle ore 17.15 (Piazzale Oval - Sala Viola), sarà il momento di un importante incontro per riflettere sul futuro della Chiesa nell’epoca contemporanea. Dialogheranno sul tema “Da cristiani in un mondo non (più) cristiano” il cardinale Jozef De Kesel, arcivescovo emerito di Malines-Bruxelles, autore del volume Cristiani in un mondo che non lo è +, e lo scrittore Sandro Veronesi. L’incontro sarà moderato da Alessandro Zaccuri, giornalista e romanziere italiano.

Sabato 17 maggio, alle ore 13.45 (Pad.1 - Sala Ambra), si confronteranno, sul tema “Benedetto XVI: «Cristo è un futuro!»”, il cantautore Giovanni Lindo Ferretti, padre Federico Lombardi, già stretto collaboratore di Benedetto XVI come Direttore della Sala Stampa della Santa Sede e attuale presidente della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, e Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, in occasione della pubblicazione del testo Il Signore ci tiene per mano che raccoglie le omelie pronunciate da Benedetto XVI durante il suo pontificato e da Papa emerito.