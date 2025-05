Hebdomada Papae: il Gr in latino del 24 maggio maggio

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni sabato alle ore 12.32. In sommario oggi: Messa di inizio del ministero petrino; alla prima udienza generale, il papa lancia un nuovo appello per la fine della guerra a Gaza; intervento di Parolin all’Onu

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo quarto mensis Máii Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

In Missa Petríni ministérii incohándi Papa Leo quartus décimus ait: Ecclésiam somnio ferméntum terrárum orbis reconciliáti.

In Generáli prima Audiéntia ad pacem in Gaza consequéndam cohortátur Póntifex.

Apud Natiónes Unítas Cardinális Parolin ásserit: Leo quartus décimus nos suádet ut occúrsus rátio ineátur.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIA 1

Die praetérito duodevicésimo mensis Máii coram ducéntis mílibus hóminum, complúribus primóribus, régibus et auctoritátibus Papa Leo quártus decimus Missam celebrávit suum incóhans Petrínum ministérium, qui Pállium recépit et ánulum Piscatóris, quae ipsíus universális múneris sunt signa. “Petrus – inquit – suum gregem páscere debet, numquam se putans habénsque unum ducem”. Refert Eugénius Murrali.

Coram Petro mundus constitúitur atque Petrus porro mundo répetit “oblatívi amóris” suum esse ministérium, famulátum quidem nullam oppressiónem prae se feréntem neque religiósam venditatiónem. Cum officióse suum munus gérere íncipit Leo quartus décimus, ducéntis adstántibus mílibus hóminum in Petriáno Foro et Via Conciliatiónis, osténdit se illud magnópere cúpere, ut tota scílicet Ecclésia sibi commíssa “unitátis communionísque sit signum” atque “reconciliáti mundi sit ferméntum”. Prope altáre úndique géntium adveniéntes legatiónes adstant quae a Leóne quarto décimo dici áudiunt, quantópere hodiérnus terrárum orbis patiátur ob “nímia vúlnera quae effíciunt ódium, violéntia, praeiudícia, divérsi metus, oeconómicum quoddam genus, quod Terrae cópiis abútitur atque pauperióres ámovet”. Coram his rebus – addit Póntifex – bráchia mundo praebére debet Ecclésia, quae “inquietári sinat história”, atque fiat humáni géneris ferméntum”.

NOTÍTIA 2

Post Pontificátus incoháti Missam celebrátam, die Mercúrii vicésimo primo mensis Máii, Papa Leo quartus décimus íterum géntium multitúdini in Petriáno Foro se prǽbuit ex Generáli Audiéntia, in qua catechésis sériem instaurávit quam Francíscus Papa incépit, cuius arguméntum “Iesus Christus Spes Nostra”. Refert Artúrus López Romano.

Intérdum iubilátio, rursus frequens multitúdo circum novum Pontíficem. Leónis quarti décimi prima Generális Audiéntia íterum Petriánam Pláteam multitúdine laetánti ac versicolóri complévit, qui papáli autorǽda circumcírca est perdúctus. Novus Póntifex catechésim resúmpsit, ob Francísci Papae óbitum intermíssam, et is de parábola dísserit Boni satóris. Eius verba immutábilem Iesu de hómine fidúciam osténdunt, unde “sérius ocius” semen in eius corde gérminat. Quae ínsuper Dei liberalitátem demónstrant qui est parátus ad sua misericórdiae dona ‘amitténda’ ut humánitas quiddam fiat mélius. Sub finem, sicut plúries his diébus egit, Papa Leo quartus décimus adhortátus est ad pacem conciliándam ubi bella gerúntur. Exínde véhemens de Gaza clamor: “illíus loci condício aegritúdinem ac dolórem magis magísque secum fert”, dixit, ex corde requírens simul ut “contentiónes deponeréntur” atque “cóngrua subsídia afferréntur, quóniam huius dimicatiónis “luctuósum prétium solvunt párvuli, senes et aegróti”.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

24 maggio 2025

Titoli

Leone XIV alla Messa di inizio del ministero petrino: sogno la Chiesa fermento di un mondo riconciliato

Alla prima udienza generale, il papa lancia un nuovo appello per la fine della guerra a Gaza

Intervento di Parolin all’Onu: Leone XIV ci invita ad abbracciare una diplomazia dell’incontro

(SERVIZI)

Nella Messa di inizio ministero petrino, il 18 maggio scorso, davanti a 200 mila persone e decine di tra reali, presidenti e capi di governo, Leone XIV ha ricevuto il Pallio e l'Anello del Pescatore, simboli del suo nuovo servizio universale. “Pietro - ha detto - deve pascere il gregge senza cedere mai alla "tentazione di essere un condottiero solitario. Il servizio di Eugenio Murrali.

Il mondo davanti a Pietro e Pietro che ripete al mondo che il suo ministero è un atto di “amore oblativo”, un servizio che non può mai avere la connotazione della sopraffazione né della propaganda religiosa. Nel giorno del suo inizio ufficiale nella veste di Pontefice, Leone XIV afferma davanti a 200 mila persone che gremiscono Piazza San Pietro e Via della Conciliazione il suo grande desiderio, ovvero che la Chiesa universale affidata ora al suo ministero sia “segno di unità e di comunione” e che “diventi fermento per un mondo riconciliato”. A fianco dell’altare, sono schierate le delegazioni internazionali che sentono ripetere da Leone XIV quando il pianeta di oggi soffra per le “troppe ferite causate dall’odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della Terra ed emargina i più poveri”. Davanti a questo scenario, ripete il Papa, la Chiesa deve aprire le braccia al mondo, lasciandosi “inquietare dalla storia”, e diventando “lievito di concordia per l’umanità”.

E dopo la Messa di inizio pontificato, mercoledì 21 maggio per Leone XIV c’è stato un nuovo bagno di folla in Piazza San Pietro per la sua prima udienza generale, nella quale ha ripreso la catechesi sul ciclo giubilare iniziato da Papa Francesco, dedicato a “Gesù Cristo Nostra Speranza”. Il servizio di Xaver Sartre.

Ancora una festa, ancora tante persone a stringersi attorno al nuovo Papa. La prima udienza generale di Leone XIV ha riempito nuovamente di entusiasmo e colori Piazza San Pietro, fin dall’esordio del giro in papamobile. Il nuovo Pontefice riannoda il filo delle catechesi interrotto dalla morte di Papa Francesco e si sofferma sulla parabola del Buon seminatore. Parole, ha detto, che mostrano la fiducia immutabile di Gesù nell’uomo, che “prima o poi il seme fiorisca” nel suo cuore. E mostrano la generosità di Dio è pronto a ‘sprecare’ i suoi doni di misericordia perché l’umanità sia un terremo migliore. Al termine, come fatto più volte in questi giorni, Leone XIV ha levato un nuovo appello per le zone in guerra. Forte il suo grido per Gaza: “È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella Striscia”, ha detto, rinnovando in modo “accorato” la richiesta di “porre fine alle ostilità” e di un “ingresso di dignitosi aiuti umanitari”, giacché, ha sottolineato, il “prezzo straziante” di questo conflitto “è pagato dai bambini, dagli anziani e dalle persone malate”.

