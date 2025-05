Hebdomada Papae, il Gr in latino del 10 maggio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: l'8 maggio il cardinale Robert Francis Prevost è stato eletto Pontefice e ha preso il nome di Leone XIV; il 7 maggio, prima dell’apertura del Conclave, la Messa pro eligendo Pontifice, martedì scorso l’appello dei cardinali per la pace

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo mensis Maii Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI



Die octávo mensis Máii Robértus Francíscus Sanctae Románae Ecclésiae Cardinális Prevost eléctus est Románus Póntifex et nomen sibi sumpsit Leónem Décimum Quartum.



Die séptimo mensis Máii, ántequam Concláve incoháret, Missa pro eligéndo Pontífice est celebráta.



Die Martis praetérito cardináles adhortántur ad pacem consequéndam.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

Vos ex ánimo salútat Eugénius Murrali diligénter sermónem Latínum audiéntes.

NOTÍTIAE

Leónem Décimum Quartum nomen sibi sumpsit Robértus Francíscus Prevost uti ducentésimus sexagésimus séptimus Epíscopus Romae. De novíssima Póntificis electióne res enárrat Rosárius Tronnolone.

Annúntio vobis gáudium magnum; habémus Papam: Eminentíssimum ac Reverendíssimum Dóminum, Dóminum ROBÉRTUM FRANCÍSCUM Sanctae Románae Ecclésiae Cardinálem PREVOST qui sibi nomen impósuit LEÓNEM DÉCIMUM QUARTUM.

Leo Décimus Quartus est Papa, cui commíssa est gubernátio Ecclésiae. Post núntium Cardinális protodiáconi Domínici Mamberti, ducentésimus sexagésimus séptimus succéssor Petri in conspéctum pópuli advénit e Pórticu Benedictiónum Basílicae Vaticánae. Prima eius verba ad acclamántem plebem et ad univérsum mundum fuérunt: «Pax vobíscum ómnibus! Fratres sororésque caríssimae, est haec prima salutátio Christi post resurrectiónem, Boni Pastóris qui vitam pósuit pro grege Dei. Étiam ego salutátio haec velim cor vestrum ingrediátur et famílias vestras omnésque hómines, ubicúmque sint, cunctósque pópulos et univérsum terrárum orbem attíngat: Pax vobíscum!». In sermóne suo grates et memória Francísci Papae, adhortátio ad ecclésiam missionáriam aedificándam pontes aedificántem, sancti Augustíni revocátio, salutátio dioecésis Chiclayénsis in Perúvia. Pax, diálogus, cáritas, synodálitas, iustítia: haec áliqua ex vocábulis, quae ex eius sermóne micárunt. Ante benedictiónem Urbi et Orbi in die Supplicatiónis Beátae Maríae Vírginis de Pompéiis, omnes christifidéles cohortátus est ad «Maríam Matrem nostram deprecándam».

Novus Póntifex, ex Órdine Sancti Augustíni, hora sexta et septem transáctis horae pártibus eléctus, die décimo quarto mensis Septémbris anno millésimo nongentésimo quinquagésimo quinto Chicágii in Illinoësia e Civitátibus Foederátis Américae Septentrionális natus est. Undeseptuagínta annos natus, die undevicésimo mensis Iúnii anno millésimo nongentésimo octogésimo secúndo présbyter ordinátus est, Epíscopus Chiclayénsis anno bismillésimo décimo quinto nominátus et in Consistório diéi tricésimi mensis Septémbris anno bismillésimo vicésimo tértio a Papa Francísco Cardinális creátus. Senténtia episcopális eius: In illo uno unum.

Die Mercúrii praetérito, mane, Ioánnes Baptísta Re, cardinális decánus Missae pro eligéndo Pontífice praesédit, ántequam post merídiem enuntiarétur extra omnes ac purpuráti electóres in concláve congregaréntur. Refert Sílvia Guidi.



«Hic sumus Spíritus Sancti auxílium petitúri, eius lucem implorántes eiúsque virtútem, ut eligátur Póntifex cuius Ecclésia hominésque indígent his difficílibus implicatísque tempóribus»: quaedam sunt haec verba quae in illa celebratióne Decánus ante Concláve prótulit, qui electóres cardináles ac mundum de eventúra sollemnitáte mónuit. Idem cardinális áddidit ut «persónae considerátio prorsus deponerétur atque in mente cordéque Iesu Christi Deus et Ecclésiae hominúmque bonum solúmmodo servarétur». Ália eiúsdem cardinális verba: «Ecclésiae unitátem vóluit Christus, quod non sibi vult uniformitátem, sed sólidam artámque ex diversitáte communiónem, dúmmodo erga Evangélium fidélitas máneat».

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Die sexto mensis Máii in Conclávis pervigílio, congregáti cardináles animadvertérunt nullum esse infelíciter obtinéndae pacis progréssum. Iíque «veheménter sunt cohortáti inplicátas partes ut arma quam primum in perpétuum depónerent».

Ad finem ventum est. Ad próximam hebdómadam. Valéte.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

10 maggio 2025

TITOLI

L’8 maggio il cardinale Robert Francis Prevost è stato eletto Pontefice e ha preso il nome di Leone XIV

Il 7 maggio, prima dell’apertura del Conclave, la messa pro eligendo Pontifice

Martedì scorso l’appello dei cardinali per la pace

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Eugenio Murrali e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

SERVIZI

Leone XIV è questo il nome scelto da Robert Francis Prevost come 267° Vescovo di Roma. La cronaca dell’elezione del Pontefice nel servizio di Rosario Tronnolone.



È Leone XIV il Papa che guiderà la Chiesa. Dopo l’annuncio del cardinale protodiacono Dominique Mamberti, il 266° successore di Pietro, si è affacciato dalla loggia della Basilica Vaticana. Le sue prime parole alla folla acclamante e al mondo sono state: “La pace sia con tutti voi! Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch’io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi!”. Nel suo discorso, il ricordo e il grazie a Papa Francesco, il richiamo a una chiesa missionaria, costruttrice di ponti, la menzione di Sant’Agostino, il saluto alla diocesi di Chiclayo, in Perù. Pace, dialogo, amore, sinodalità, giustizia alcune delle parole emerse. Prima della benedizione Urbi et Orbi, nel giorno della Supplica alla Madonna di Pompei, ha invitato i fedeli a pregare insieme “Maria, nostra Madre”. Il nuovo Pontefice, agostiniano, eletto alle 18:07, è nato il 14 settembre 1955 negli Stati Uniti, a Chicago, nell’Illinois. Ha 69 anni. È stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982, nominato vescovo di Chiclayo nel 2015, e creato cardinale da Papa Francesco nel Concistoro del 30 settembre 2023, il suo motto episcopale è In Illo uno unum.

Mercoledì scorso, al mattino, il cardinale decano Giovanni Battista Re ha presieduto la messa pro eligendo Pontifice prima che, nel pomeriggio, fosse pronunciato l’extra omnes e i porporati elettori si riunissero in conclave. Il servizio di Silvia Guidi.



“Siamo qui per invocare l’aiuto dello Spirito Santo, per implorare la sua luce e la sua forza perché sia eletto il Papa di cui la Chiesa e l’umanità hanno bisogno in questo tornante della storia tanto difficile e complesso”, sono alcune delle parole pronunciate dal Decano, in quella celebrazione che precede il Conclave e ricorda ai cardinali elettori e al mondo la solennità di quanto sta per compiersi. Il porporato ha invitato a “lasciar cadere ogni considerazione personale, e avere nella mente e nel cuore solo il Dio di Gesù Cristo e il bene della Chiesa e dell’umanità”. Nell’omelia del cardinale Re anche un altro richiamo: “L’unità della Chiesa è voluta da Cristo; un’unità che non significa uniformità, ma salda e profonda comunione nelle diversità, purché si rimanga sempre nella piena fedeltà al Vangelo”. E ha concluso: “La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, intervenga con la sua materna intercessione, perché lo Spirito Santo illumini le menti dei Cardinali elettori e li renda concordi nell’elezione del Papa di cui ha bisogno il nostro tempo”.

NOTIZIE

Martedì 6 maggio, alla vigilia del Conclave, i cardinali riuniti in congregazione generale, “constatato con rammarico che non si sono registrati progressi per favorire i processi di pace. Hanno poi formulato “un sentito appello a tutte le parti coinvolte affinché si giunga quanto prima ad un cessate il fuoco permanente".

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.