Giubileo delle famiglie, bambini, nonni, anziani: attesi più di 60 mila pellegrini

Provenienti da oltre 120 Paesi, genitori, anziani, e figli di tutte le età, riempiranno le strade di Roma per l’evento giubilare a loro dedicato, che durerà da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno. Previste varie iniziative nelle piazze della capitale, nelle quali famiglie e associazioni condivideranno le loro testimonianze. Domenica alle 10.30 la Messa con il Papa a Piazza San Pietro

Saranno tre giornate molto ricche di eventi e proposte, scandite da momenti di preghiera, riflessione, festa e condivisione, quelli del Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno 2025. L’evento giubilare richiamerà a Roma oltre 60mila fedeli che provengono da 120 Paesi di tutti i continenti. In particolare, i gruppi più numerosi arriveranno da Italia, Spagna, Stati Uniti, Polonia e Portogallo. Molti pellegrini giungeranno a Roma anche dal Brasile, Argentina, Colombia, Messico, Regno Unito, Svizzera, Germania, Canada, Romania, Filippine, Cile. Saranno rappresentate anche numerose diocesi, associazioni e movimenti, tra cui in particolare i gruppi numerosi coinvolti da Agesci, Azione Cattolica Italiana, Comunità Neocatecumenali, UNITALSI, Catholic Grandparents Association, Movimento Francescano, Movimento dei Focolari, e molte altre realtà italiane e internazionali che accompagnano la crescita umana e spirituale delle famiglie.

Il programma di venerdì e sabato

La prima giornata giubilare, venerdì 30 maggio, vedrà tra le ore 8 e le 17 i pellegrinaggi alle Porte Sante delle Basiliche Papali. Si proseguirà poi a partire dalle ore 10 con i “Dialoghi con la città”, ovvero eventi di carattere culturale, artistico e spirituale nelle piazze del centro storico di Roma, animati da varie istituzioni, associazioni e movimenti legati alla pastorale famigliare, tra cui il Pontificio Comitato della Giornata Mondiale dei Bambini, Associazione Famiglie per l'Accoglienza, Nonno Banter 57 APS - Giochi di Strada, Le Muse di Archimede, Comunità dell'Emmanuele. Tutti i dettagli sulle piazze e sulle attività sono consultabili sul sito del Giubileo.

Sabato 31 maggio il pellegrinaggio alle Porte Sante continuerà nella fascia oraria dalle 8 alle 17. Tuttavia per esigenze organizzative della Basilica Vaticana, la Porta Santa di San Pietro per la giornata di sabato non sarà accessibile dalle ore 8 alle 14. La giornata, dalle 9.30 alle 17.30, sarà animata ancora da momenti di festa e approfondimento con i “Dialoghi con la città”, e saranno coinvolti il Centro Oratori Romani (COR), l’Azione Cattolica Italiana, l’Associazione CHARIS (Rinnovamento Carismatico Cattolico), il Cammino Neocatecumenale, la Comunità di Sant’Egidio, Family Global Compact e la rete internazionale di associazioni famigliari, e ancora Le Muse di Archimede e Nonno Banter 57 APS - Giochi di Strada.

La “Festa della Famiglia” e la veglia di preghiera

Il sabato vivrà il suo momento più intenso nel tardo pomeriggio, dalle ore 18.30 alle 20, in Piazza San Giovanni in Laterano, con la “Festa della Famiglia” e la veglia di preghiera durante la quale verrà recitato il Rosario in conclusione del mese mariano. Il momento di festa, con tanta musica e testimonianze, sarà condotto da Lorena Bianchetti, presentatrice televisiva, e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di ospiti d’eccezione come l’attore Giovanni Scifoni, le band di Christian Music The Sun e Gen Verde, e poi Alfio Russo, giovanissimo sassofonista. Poi alcune associazioni familiari, nello specifico l’Associazione Papa Giovanni XXII, l’Equipe Notre Dame, Famiglie per l’accoglienza, Famiglie Nuove – Focolari e Nonni 2.0, racconteranno la loro testimonianza di impegno e la loro esperienza a favore della famiglia.

La Messa con il Papa domenica

n occasione dell’evento, agli ingressi di Piazza San Giovanni saranno distribuite ai partecipanti 10 mila copie della nuova edizione della “Bibbia del Fanciullo”, a cura della Fondazione Pontificia ‘Aiuto alla Chiesa che soffre’, in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese). L’ingresso nell'area sarà consentito a partire dalle ore 16. A conclusione del Giubileo, domenica 1 giugno alle ore 10.30 in Piazza San Pietro, Leone XIV presiederà la Celebrazione Eucaristica che vedrà la partecipazione di migliaia di bambini e famiglie provenienti da tutto il mondo. L’ingresso in piazza è libero e per la celebrazione non occorrono biglietti.