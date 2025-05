Giubileo, al Laterano la Festa della Famiglia chiude il mese mariano

Nel cuore della capitale, musica e preghiera, veglia e recita del Rosario si intrecciano con le testimonianze delle associazioni familiari. In piazza, distribuite diecimila copie della nuova “Bibbia del Fanciullo”, curata dalla Fondazione "Aiuto alla Chiesa che soffre"

Edoardo Giribaldi – Roma

Musica e preghiera, canto e silenzio: due voci diverse, eppure capaci di accordarsi in un’armonia più grande. Nel tardo pomeriggio di oggi, 31 maggio, ultimo giorno del mese tradizionalmente dedicato a Maria, questi linguaggi si sono fusi in un unico respiro condiviso, in piazza San Giovanni in Laterano, sotto l’abbraccio della maestosa basilica papale. L’occasione: la “Festa della Famiglia”, inserita nelle celebrazioni del Giubileo a essa dedicato — insieme ai bambini, ai nonni e agli anziani — in una giornata che ha saputo parlare al cuore.

Teatro e musica

A partecipare all’evento, tra gli altri, è stato l’attore e drammaturgo Giovanni Scifoni, che in questi mesi è in tournée nei teatri italiani con Frà – San Francesco, la superstar del Medioevo, omaggio al “Poverello di Assisi”. Introdotti dalla conduttrice televisiva Lorena Bianchetti, si sono alternati i suoni di due gruppi simbolo della Christian Music contemporanea: The Sun e Gen Verde. I primi, originari di Vicenza, sono capitanati da Francesco Lorenzi, artista che nel 2016 ricevette la Medaglia del Pontificato per "il contributo dato allo sviluppo dell’umanesimo cristiano e delle sue espressioni artistiche nel mondo”. Le seconde, invece, sono 19 donne, da 14 Paesi, un’unica anima musicale nata nel 1966 a Loppiano, cittadella dei Focolari. Fu Chiara Lubich, fondatrice del Movimento, a donare una batteria verde a un gruppo di ragazze della “generazione nuova”: da quel gesto semplice, quasi profetico, nacque il Gen Verde. La musica, a volte, nasce da un seme piccolo. Come per Alfio Russo, giovane musicista classe 2011, che a sei anni ricevette un flauto dolce. Quel dono gli ha cambiato la vita: da allora, non ha più smesso di soffiare note fino a passare, oggi, al sassofono.

Storie di croci e rinascite

Nel cuore della festa, le voci delle famiglie. Testimonianze che portano il peso delle croci e la luce della rinascita. Come quella di Manuela e Gustavo: una storia che attraversa il tunnel della violenza domestica, del carcere, del dolore, ma che trova redenzione e riconciliazione nella Comunità Papa Giovanni XXIII. “Siamo rinati, rinnovati nell’amore, in una consapevolezza nuova, perché abbiamo abbracciato la croce che ci ha cambiati”. Accanto a loro, tante altre realtà impegnate nella costruzione quotidiana di speranza. L’Equipe Notre Dame, che nel pomeriggio, nel piazzale di Santa Maria Maggiore, ha elevato in comunione il Magnificat; Famiglie per l’Accoglienza, una rete che vive e propone l’adozione, l’affido, l’ospitalità e la cura dei più fragili come dono per tutta la società; Famiglie Nuove, che in trent’anni ha offerto casa e amore a oltre 1.200 bambini tramite l’adozione internazionale, restando attiva in 40 Paesi. E, ancoram i Focolari e l’Associazione Nonni 2.0, nata per custodire la memoria e ridare voce ai nonni nel dialogo tra le generazioni.

Diecimila copie della Bibbia del Fanciullo

E come segno di futuro affidato ai più piccoli, agli ingressi della piazza sono state distribuite 10.000 copie della nuova edizione della Bibbia del Fanciullo, realizzata dalla Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, in cinque lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese. L'evento si è concluso con una veglia di preghiera e la recita del Santo Rosario, per chiudere nella contemplazione il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna.

