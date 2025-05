Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare, oltre 10 mila iscritti da 90 Paesi

Dal 10 all’11 maggio Roma si riempirà di musica di ogni tipo. Sabato i partecipanti all’evento giubilare faranno il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro e poi suoneranno in 31 piazze della Capitale. La domenica la Messa presieduta da monsignor Fisichella in piazza Cavour

Vatican News

Sono più di diecimila, provenienti da oltre 90 Paesi, coloro che i prossimi sabato 10 e domenica 11 maggio parteciperanno al Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare a Roma. Un evento dedicato a bande militari, istituzionali, amatoriali, folkloristiche, di paese, sportive, scolastiche e dei college, nonché a tutte le categorie afferenti allo spettacolo popolare in tutto il mondo.

Il programma

Il Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare coinvolgerà più di 13mila partecipanti provenienti in gran parte dall'Italia, ma saranno presenti anche gruppi numerosi da Stati Uniti, Malta, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Brasile, Messico, Australia, Argentina. Sabato 10 maggio, dalle 8 alle 18, si terranno i pellegrinaggi organizzati alla Porta Santa della Basilica di San Pietro dei partecipanti. Dalle 16 alle 19, poi, sarà possibile assistere gratuitamente a un grande evento bandistico dislocato in 31 piazze del centro di Roma, con le esibizioni di oltre 100 bande e gruppi da tutto il mondo. È possibile consultare l’elenco delle esibizioni, con relativo luogo, orario d'inizio, e complesso bandistico presente, sul sito ufficiale del Giubileo e sull’app Iubilaeum25.

Messa con Fisichella

In piazza Cavour, infine, domenica 11 maggio si terrà alle ore 10 la Santa Messa presieduta da monsignor Rino Fisichella, responsabile dell’organizzazione del Giubileo 2025. L’ingresso in Piazza sarà possibile a partire dalle 8 e la celebrazione non richiede alcun tipo di biglietto. Al termine della celebrazione eucaristica i pellegrini si recheranno processionalmente verso piazza San Pietro, con i propri strumenti musicali e uniformi caratteristiche. Durante il percorso le bande partecipanti si esibiranno con brani liberamente scelti, marciando in pellegrinaggio verso la piazza.