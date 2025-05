Poste vaticane, pronta la prima serie di francobolli di Papa Leone XIV

Il Servizio Poste e Filatelia vaticano annuncia per martedì 27 maggio la nuova emissione per l’inizio del Pontificato del nuovo Vescovo di Roma, con quattro valori. Nello stesso giorno previste anche le altre emissioni già programmate, come quella per i 1700 anni del Concilio di Nicea e per il quinto centenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Annullo speciale nell’Ufficio postale di Piazza San Pietro

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Sono pronti i francobolli della Città del Vaticano dedicati a Papa Leone XIV. Il Servizio Poste e Filatelia vaticano annuncia che martedì 27 maggio è prevista la nuova emissione filatelica di inizio Pontificato di Leone XIV, con una serie che comprende i valori corrispondenti ai quattro importi attualmente in vigore per lo Stato della Città del Vaticano: 1,25 – 1,30 – 2,45 – 3,20 euro. Ci saranno poi le nuove emissioni filateliche già previste dal programma ufficiale per il 2025. Si tratta di quelle per il quinto centenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, per il 50 mo anniversario della canonizzazione di Santa Vicenta Maria, per il 1700 mo anniversario del Concilio di Nicea , e di quelle dedicate ai Testimoni di Speranza, con Santa Maria di Gesù Crocifisso Baouardy e per la Serie Europa, le scoperte archeologiche nazionali.

La serie dedicata a Papa Leone XIV

Per quanto riguarda la serie dedicata all’inizio del Pontificato di Leone XIV, il francobollo da 1,25 euro riproduce il Pontefice nell’atto di salutare i fedeli dalla Loggia delle Benedizioni dopo l’elezione. Il valore da 2,45 euro lo raffigura al termine del primo saluto ai fedeli e al mondo, mentre i valori da 1,30 e 3,20 euro riproducono due momenti della Missa Pro Ecclesia del 9 maggio in Cappella Sistina. L’annullo postale raffigura Leone XIV al momento dei saluti dopo il Regina Coeli dell’11 maggio.

L'annullo per l'emissione dedicata a Papa Leone XIV

L’annullo speciale con il timbro del die emissionis

Come di consueto, nei giorni 27 e 28 maggio, un operatore sarà presente presso l’Ufficio Postale di Piazza San Pietro per l’apposizione dell’annullo speciale con il timbro del die emissionis. In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia fino al 5 luglio 2025.

In estate tutte le emissioni in vendita sul sito cfn.va

Il Servizio Poste ricorda ai collezionisti filatelici che anche per queste emissioni saranno presto disponibili con una tiratura, in linea con le richieste di mercato, sui canali di vendita e-shop della Commercializzazione Filatelica e Numismatica, sul sito www.cfn.va, che verranno riattivati nel prossimo periodo estivo.