Grech: i consacrati motore di una Chiesa sinodale. Gli abusi piaga da contrastare

Il segretario generale del Sinodo all’assemblea della USG a Sacrofano ha indicato come direttrici per il futuro della vita consacrata la valorizzazione delle Chiese locali, la spinta missionaria e la lotta alla piaga degli abusi. Su questo punto il cardinale ha sottolineato che solo modelli di leadership capaci di condivisione delle responsabilità e trasparenza potranno sradicare "le tendenze anche sottili all’abuso" che hanno spesso trovato terreno negli Istituti religiosi

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

La centralità della Chiesa locale, per far emergere l’immagine di una Chiesa non come «monolite» imposto dall’alto ma come «Popolo di Dio che si incarna negli innumerevoli popoli della terra». Poi l’esercizio dell’autorità nella vita consacrata, con tutte le distorsioni che portano ad abusi, oltre che sessuali anche di potere e di coscienza, da contrastare con un cambio di mentalità («mentalità maschilista» nel caso della vita consacrata femminile), di stile, di cultura ecclesiale. Infine il primato della missione, per realizzare il “sogno” di Papa Francesco condiviso da Papa Leone di una Chiesa perennemente «in uscita», che modifichi e rinnovi consuetudini, orari, linguaggio, strutture, così da diventare «canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale». È un intervento di ampio respiro, snodato a partire da tre fondamentali direttrici per presente e futuro della vita consacrata nel contesto del cammino sinodale, quello pronunciato oggi dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, all’Assemblea della USG (Unione Superiori generali). L’evento, al via a Sacrofano il 21 maggio scorso, sul tema “Testimoni di speranza”, si è concluso proprio con l’intervento del cardinale che ha celebrato subito dopo una Messa con tutti i partecipanti.

Avanti nel cammino della sinodalità

Anzitutto, Grech nel suo discorso ha ricordato il momento storico che la Chiesa universale sta vivendo con l’inizio del ministero petrino di Leone XIV. Un Pontefice che sin dal primo saluto dalla Loggia delle Benedizioni «ha dichiarato la sua volontà di collocarsi nella scia del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II» e ha incoraggiato «ad andare avanti nel cammino della sinodalità». Un processo che, lungi dall’essere concluso, prosegue nella tappa della «recezione». La «più importante», ha detto Grech, «perché non basta condurre riflessioni, stendere documenti, approvarli a larga maggioranza», ma serve una «appropriazione vivente» dell’insegnamento della Chiesa da parte del Popolo di Dio. Ed è in quest’ottica che riveste un ruolo centrale la vita consacrata con le sue molteplici ramificazioni in ogni parte del mondo. La vita consacrata è «motore di speranza in una Chiesa sinodale», ha sottolineato infatti il cardinale, ed è «profezia» nelle Chiese locali che tutto il processo sinodale ha cercato di valorizzare. Questo perché «la Chiesa di Gesù Cristo non è una realtà che sovrasta i popoli della terra, imponendosi dall’alto come un monolite estraneo alle loro culture. La Chiesa, piuttosto, è il Popolo di Dio che si incarna negli innumerevoli popoli della terra, assumendo un volto specifico e una voce inconfondibile in ciascun luogo dove arriva il cristianesimo», ha rimarcato il segretario generale del Sinodo.

Chiese locali e consacrati, un cammino insieme

Nella prima fase dell’itinerario sinodale è stato chiesto a consacrati e consacrate di camminare insieme alle Chiese locali in cui vivono ed esercitano il ministero. Un «reciproco arricchimento», ha detto Grech, perché diocesi e parrocchie hanno potuto beneficiare di tradizioni e consolidati stili sinodali degli Istituti religiosi, mentre questi ultimi hanno sperimentato che «il vero “camminare insieme” è sempre un camminare con tutta la Chiesa». Su questa scia il porporato ha richiamato le pratiche di vita sinodale e di discernimento comunitario degli Istituti religiosi, quali «autentici laboratori di sinodalità»: le modalità di decisione, le votazioni ed elezioni, la ricerca del consenso, la tensione verso l’unanimità. Tutte «formidabili ricchezze» della vita consacrata che «possono e devono diventare stile anche delle nostre Chiese locali», ha affermato il porporato.

Gli abusi, piaga che tocca molti Istituti religiosi

Focus, poi, nel suo intervento sul delicato nodo dell’autorità nella Chiesa, con il Sinodo che ha fatto emergere «voci franche intorno a una comprensione e un esercizio distorti dell’autorità ecclesiale, anche nell’ambito della vita consacrata». Il processo sinodale «ci ha aiutato a capire che gli abusi nella Chiesa non riguardano solo l’ambito sessuale, dal momento che quest’ultimo è in realtà l’esito estremo e drammatico di molte altre forme di violazione della coscienza e della libertà personale».

L’abuso sessuale è, in effetti, un dramma che tocca molti Istituti religiosi, ha annotato il cardinale. E in particolare nel caso della vita consacrata femminile, ha detto, «gli abusi sono al tempo stesso la manifestazione patologica di una mentalità maschilista, che – nonostante i progressi fatti nell’ultimo secolo in ordine all’emancipazione delle donne – continua ad affliggere le nostre società e anche le nostre comunità ecclesiali». Sul tema Grech ha richiamato il Documento Finale della seconda sessione della XVI assemblea ordinaria, secondo il quale «la lotta alla piaga degli abusi non può essere condotta solo con gli strumenti, pure necessari, della repressione e della sanzione. Occorre un cambiamento di mentalità, di stile, di cultura ecclesiale, che coinvolga anzitutto il nostro modo di concepire e di vivere l’autorità, a tutti i livelli della Chiesa». «Solo modelli di leadership più capaci di collaborazione tra le parti, di condivisione delle responsabilità, di trasparenza e di rendicontazione – cioè, in una parola, di sinodalità – potranno sradicare in profondità quelle tendenze anche sottili all’abuso che proprio negli Istituti religiosi hanno spesso trovato un terreno di coltura», ha chiosato il cardinale.

Un Sinodo "fuori dalle aule"

Da qui un’ultima riflessione sulla dimensione missionaria della conversione sinodale della Chiesa. Quindi la spinta al Sinodo ad «uscire fuori dalle aule», «protendersi verso l’umanità e il mondo», «delineare il volto di una Chiesa non introversa, cioè ripiegata sui suoi meccanismi interni, ma estroversa, cioè meglio attrezzata per l’opera fondamentale dell’evangelizzazione in quest’ora della storia». Non poteva mancare, in tale orizzonte, un richiamo della Evangelii Gaudium di Papa Francesco, documento programmatico in cui il Pontefice argentino ha cristallizzato il «sogno» di un profondo rinnovamento delle istituzioni ecclesiali perché «diventino tutte più missionarie», perché la pastorale ordinaria sia «più espansiva e aperta», perché gli agenti pastorali siano «in costante atteggiamento di “uscita”». Questo “sogno” di Francesco «è diventato anche il “sogno” del Sinodo», ha affermato Grech, e oggi interpella in modo particolare gli istituti religiosi che da sempre, grazie alla dedizione, al coraggio e alla generosità dei loro missionari, molti chiamati pure al martirio, hanno portato il Vangelo fino ai punti più estremi del pianeta. La chiamata oggi per tutti i missionari è ad essere, dunque, «avamposti del rinnovamento missionario di tutta la Chiesa»: le vostre comunità, ha concluso Grech, «possono contribuire a rendere il cristianesimo contemporaneo più capace di mettere il Vangelo in dialogo con tutte le culture, di raggiungere con la Parola tutte le periferie, di suscitare partecipazione e protagonismo laddove persone e popoli sono ancora costretti all’emarginazione e all’oppressione, di stendere ponti di pace laddove trionfano ancora le ragioni del conflitto».