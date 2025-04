“Volti dei Vangeli: il Papa racconta gli incontri di Gesù

Vatican News

Vatican News, in occasione della Pasqua, ripropone i 18 episodi che compongono il programma curato dal Dicastero per la Comunicazione in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, i Musei Vaticani e Rai Cultura, andato in onda in prima serata la domenica di Pasqua del 2022 su Rai Uno. Una serie in cui Papa Francesco racconta alcuni degli incontri di Gesù, il primo è quello con Matteo, l’esattore delle tasse. Gli autori del programma sono Andrea Tornielli e Lucio Brunelli, la regia e la fotografia sono state curate da Renato Cerisola, le musiche originali di Michelangelo Palmacci. “In un tempo in cui il Papa sta vivendo la sua convalescenza e sentiamo poco la sua voce – spiega Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani – è un modo per tornare a sentirla e ad ascoltare le pagine più belle del suo magistero in cui parla di Gesù”.

Tornielli presenta la nuova iniziativa