Giovanni Paolo II e i detenuti, "ho l'audacia di dirvi che potete sperare"

In occasione del ventesimo anniversario dalla morte di Papa Wojtyla, ripercorriamo gli eventi e le parole del suo magistero dedicate al mondo dei reclusi. In 27 anni di Pontificato, ha visitato di persona 17 istituti di pena non solo in Italia, ma anche nella sua Polonia, in Brasile, Cile, Messico, Venezuela e nelle Isole Salomone. La prima volta nel 1980 a Roma, tra i detenuti più giovani di Casal del Marmo

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Che il carcere non dovesse essere un luogo di diseducazione, di ozio e quindi in definitiva di vizio, bensì di riabilitazione e resurrezione, Giovanni Paolo II ce l’aveva molto chiaro e l’ha comunicato al mondo con ben 33 interventi su questo tema, oltre a esprimere la propria vicinanza ai detenuti con gesti concreti, come quello di andare a trovarli di persona fin nelle loro celle. Uno dei suoi discorsi di più vasta eco sull'argomento - il messaggio per il Giubileo nelle carceri durante il Grande Giubileo del Duemila - conteneva un incoraggiamento ai governanti a “intraprendere revisioni del sistema carcerario per adeguarlo maggiormente alle esigenze della persona umana” e a un maggior ricorso alle pene non detentive, ma soprattutto un appello a un “segno di clemenza” da tradurre in una riduzione, seppur modesta, della pena.

“Cristo cerca l’incontro con ogni essere umano”

E proprio in occasione del Giubileo nelle carceri, il 9 luglio 2000, Giovanni Paolo II celebra la Messa nella Casa circondariale romana di Regina Coeli, di cui sottolinea il nome auspicando che la speranza di Maria Regina Caeli arrivi a tutti i ristretti e dove invita i detenuti a non avere paura dell’incontro con Gesù: “Il carcere da cui il Signore viene a liberarci è in primo luogo quello in cui si trova incatenato lo spirito - dice - e prigione dello spirito è il peccato”.

Ascolta la voce di Giovanni Paolo II da Regina Coeli:

Speranza in carcere non è una parola fuori posto

Non perdersi mai d’animo, credere nella possibilità di un futuro diverso, mantenere aperto l’orizzonte al "dopo": Giovanni Paolo II si è recato molte volte in carcere a portare la speranza, come testimonia il suo discorso ai detenuti dell’istituto di pena di Viterbo cui fece visita il 27 maggio 1984: “Io sento - aveva affermato - l’audacia di dirvi che dovete, che potete sperare, parlo della speranza cristiana, quella che nasce dalla certezza che Dio ama noi creature, che è Padre di misericordia, che ha inviato suo Figlio Gesù perché tutti noi fossimo salvati”.

Ascolta le parole di Giovanni Paolo II a Viterbo:

Il Vangelo delle carceri

Il Vangelo di Gesù è il Vangelo delle carceri e dei detenuti: ne è convinto Papa Wojtyla quando, durante il suo viaggio pastorale in Polonia, il 7 giugno 1991 visita il carcere di Pľock: “Cristo - ricordò - era un carcerato ed è stato condannato a morte, gli apostoli sono stati dei carcerati e anche molti tra coloro che la Chiesa venera come Santi”. Un amore sincero, quello per i detenuti, esploso in quel semplice “Sono venuto qui perché vi voglio bene” nella visita ai giovani dell’istituto di pena minorile di Casal del Marmo a Roma, in occasione dell’Epifania del 1980: “Voglio dire a ciascuno di voi che avete capacità di bene, di onestà, di laboriosità, capacità reali, profonde e spesso insospettate – ha detto – ho fiducia in voi, sono venuto qui per manifestarvi questo mio affetto e questa mia fiducia”. Parole, queste, che sono rimaste nella storia, della Chiesa e non solo.

Ascolta il Papa tra i detenuti giovani di Casal del Marmo: