Il Governatorato sempre più "green", 14 veicoli elettrici per la mobilità sostenibile

I nuovi mezzi saranno destinati alla Gendarmeria, ai Vigili del Fuoco e ad altre esigenze dello Stato della Città del Vaticano. Questa fornitura rientra nel programma di sviluppo per la salvaguardia dell’ambiente “Conversione Ecologica 2030”, che, tra le varie iniziative, prevede anche la trasformazione del parco auto in una flotta a impatto zero entro il 2030

Quattordici veicoli elettrici, di cui quattro passeggeri Melex destinati alla Gendarmeria e dieci utility Goupil per le esigenze dello Stato della Città del Vaticano. È la nuova fornitura da parte di Exelentia (Italian Mobility Factory), che permette al Governatorato di proseguire l’attuazione del programma di sviluppo della mobilità sostenibile, lanciato nel novembre 2023 e denominato “Conversione Ecologica 2030”. Oltre a questa fornitura, Exelentia donerà due veicoli elettrici opportunamente modificati per le esigenze del Papa.

Un veicolo addatto

La consegna dei primi quattri mezzi Melex 343 per la Gendarmeria, due dei quali saranno a disposizione dei Vigili del Fuoco, si svolgerà, mercoledì mattina, 16 aprile, nel piazzale del Governatorato. Il Melex 343 è un veicolo passeggeri piccolo e comodo, completamente elettrico, adatto per muoversi agevolmente nei centri storici e in aree sensibili, come stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, ma anche parchi e centri sportivi. Viene utilizzato dalla Gendarmeria, come da altre forze dell’ordine, per la sua grande agilità e robustezza, che permette di rendere più efficienti i servizi di pattugliamento, anche nelle aree interne e in spazi ad alta densità pedonale. È opportunamente predisposto per ospitare attrezzature di primo soccorso e di supporto in caso di calamità e incendi.

Un parco auto a impatto zero entro il 2030

Con questa nuova consegna, prosegue l’impegno del Governatorato per la sostituzione graduale delle proprie vetture con veicoli elettrici, al fine di rendere il parco auto a impatto zero entro il 2030. Oltre a ciò, lo Stato sta portando avanti l’implementazione della rete di ricarica per vetture elettriche nel suo territorio e nelle zone extraterritoriali. In effetti, il 20 dicembre 2024, sono entrati in funzione 20 punti di ricarica “veloci” su 10 colonnine e 2 punti di ricarica “ultra fast”, su una ulteriore colonnina al lato dell’ingresso dell’Aula Paolo VI. Così come si inserisce, nel progetto di ottenere energia da fonti rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2, l’inaugurazione, lo scorso dicembre, della nuova copertura vetrata fotovoltaica del Cortile delle Corazze all’ingresso dei Musei Vaticani.