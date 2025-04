Da Parolin il vicepresidente Usa Vance: focus su pace, migranti e libertà religiosa

In mattinata l'udienza in Segreteria di Stato, presente anche l'arcivescovo Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Ribadito l’impegno comune della Santa Sede e Stati Uniti d’America per la difesa del diritto alla libertà religiosa e di coscienza. Si è parlato della situazione internazionale, i Paesi in guerra, le situazioni umanitarie di migranti e rifugiati. Riconosciuto il prezioso servizio della Chiesa per il servizio ai più vulnerabili

Vatican News Questa mattina, sabato 19 aprile, James David Vance, vicepresidente degli Stati Uniti d’America, è stato ricevuto in Segreteria di Stato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede, che riferisce che nel corso del cordiale colloquio è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d’America, ed è stato rinnovato il comune impegno nel proteggere il diritto alla libertà religiosa e di coscienza. Vi è stato uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, specialmente sui Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie, con particolare attenzione ai migranti, ai rifugiati, ai prigionieri, e sono stati trattati anche altri temi di comune interesse. Infine, si è auspicata una serena collaborazione tra lo Stato e la Chiesa cattolica negli Stati Uniti, di cui è stato riconosciuto il prezioso servizio alle persone più vulnerabili. Stretta di mano tra il vicepresidente Vance e il cardinale segretario di Stato Parolin (Vatican Media) Nel pomeriggio di ieri, il vicepresidente Vance aveva partecipato, con la moglie e i loro tre figli, alla Celebrazione della Passione nella Basilica di San Pietro, presieduta nella basilica di San Pietro dal cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, delegato di Papa Francesco. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

