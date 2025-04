Myanmar, il Papa invia un contributo economico per la popolazione colpita dal sisma

Attraverso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e l’Elemosineria Apostolica, Francesco ha indirizzato una donazione per fare fronte agli ingenti danni causati dal terremoto nel Paese asiatico

A seguito del terremoto che ha colpito con straordinaria violenza il Myanmar, causando migliaia di morti, feriti, sfollati e ingenti danni materiali, Papa Francesco, per mezzo del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e del Dicastero per il Servizio della Carità (Elemosineria Apostolica), ha voluto inviare un generoso contributo per il soccorso alle popolazioni nella fase di emergenza.

Il sostegno delle Chiese di tutto il mondo

Il contributo vuole esprimere la prossimità del Pontefice ai fratelli e alle sorelle del Myanmar e si aggiunge agli ingenti aiuti che stanno arrivando dalle Chiese di tutto il mondo, anche attraverso congregazioni religiose e organizzazioni cattoliche. Le donazioni sono accompagnate dal ricordo costante nella preghiera e dall’invocazione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, specialmente in questo tempo che ci avvicina alla Pasqua di Risurrezione.