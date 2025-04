Sinodo, un "piano di lavoro" per il processo di accompagnamento

Ieri pomeriggio il terzo incontro del XVI Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo. Focus sull'itinerario approvato dal Papa a metà marzo per la fase attuativa dell'assise e una riflessione in vista del Documento di sostegno, la cui pubblicazione è prevista per la fine di maggio

Vatican News Si è svolto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 aprile, il terzo incontro del XVI Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo. Al centro dell'incontro, il processo di accompagnamento e di verifica della fase attuativa del Sinodo: un "piano di lavoro" che il Consiglio ha sottoposto al Papa all'indomani del loro ultimo incontro del 10 febbraio e che Francesco ha approvato a metà marzo. Dopo un momento di preghiera guidato da padre Matteo Ferrari, OSB Cam, durante il quale i partecipanti hanno anche pregato per la salute del Pontefice, i membri del Consiglio hanno avviato una riflessione in vista del Documento di sostegno per la fase attuativa, la cui pubblicazione è prevista per la fine del mese di maggio 2025. Le attività connesse al Giubileo delle Equipe Sinodali (24-26 ottobre 2025) è stato un altro tema discusso. L'incontro è stato guidato dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo. Nel corso dell'incontro, i partecipanti si sono congratulati con il cardinale Jean-Marc Aveline per la sua recente nomina a presidente della Conferenza episcopale francese. Il prossimo incontro del Consiglio Ordinario si svolgerà nella seconda metà del mese di maggio per discutere la bozza del Documento di sostegno.