"Semi di Pace e di Speranza" tema della Giornata mondiale per la Cura del Creato

Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale annuncia il tema scelto dal Papa per l’iniziativa ecumenica che si svolge dal 1° settembre al 4 ottobre. L’edizione 2025, anno giubilare e del decimo anniversario della enciclica Laudato si’, su “pace con il creato”: "Strettissimo il nesso tra guerra e violenza e degrado della casa comune e spreco di risorse"

Vatican News

“Semi di Pace e di Speranza”, questo il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata mondiale di Preghiera per la Cura del Creato di quest’anno. Il Tempo del Creato è un’iniziativa ecumenica che sta diventando una consuetudine e che si svolge dal 1° settembre al 4 ottobre.

Come sottolinea in un comunicato il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, il tema dell’edizione 2025, anno giubilare e del decimo anniversario della pubblicazione dell’enciclica Laudato si’, è “pace con il creato” e, come testo Biblico di riferimento per questa iniziativa, è stato scelto Isaia 32,14-18. Come sottolineato nel Magistero di Papa Francesco e dei suoi ultimi predecessori, il nesso tra pace e cura del creato è strettissimo (cfr. Messaggi per la Giornata mondiale della Pace 1990 e 2010). Allo stesso modo è strettissimo il nesso tra guerra e violenza da una parte, e degrado della casa comune e spreco di risorse (distruzioni e armamenti) dall’altra.

Il Messaggio esorta alla preghiera affinché si creino le condizioni di pace, una pace duratura e costruita in comune, che susciti speranza. La metafora del seme indica la necessità di un impegno a lungo termine. Nel messaggio sono illustrate buone pratiche e semi di pace e di speranza provenienti dai diversi continenti.