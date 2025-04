Lateranense, luogo comunitario con la chiamata ad essere laboratorio

L'Università del Papa si prepara a numerosi appuntamenti con convegni e congressi, rispondendo sempre di più alla lettera inviata da Francesco alle Nunziature di tutto il mondo per ricordare "il ruolo del tutto peculiare svolto dalle Istituzioni accademiche pontificie romane", che da secoli "compiono un servizio di formazione e ricerca a beneficio di tutta la Chiesa"

La Pontificia Università Lateranense guarda già ai prossimi appuntamenti primaverili, che culmineranno il 15 maggio nell’Open Day per illustrare le proprie Facoltà, i Corsi di Laurea e le strutture dell’Ateneo del Papa ai futuri studenti. Oltre all’Open Day, nella stessa data del 15 maggio, si terrà il Convegno “Il docente di teologia oggi”, promosso dalla Facoltà di Teologia sull’identità e missione del docente di teologia, alla luce di quanto emerso nel Congresso Internazionale su “Il futuro della teologia: eredità e immaginazione”, organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione nel dicembre 2024 presso la Lateranense. Inoltre, il 28 aprile prossimo, si svolgerà la giornata di studio sul tema “Il Concilio di Nicea e l’autocoscienza ecclesiale”, in occasione dei 1.700 anni dell’evento in cui venne definito il Credo, più volte richiamato per la sua importanza da Papa Francesco, anche in chiave di dialogo ecumenico. La ricca offerta accademica e culturale della PUL propone altri due eventi di rilievo degni di nota come la giornata sulla Sinodalità del 10 aprile a cura dell’Istituto di Pastorale e il Convegno per i 50 anni degli Accordi di Helsinky organizzati il 6 maggio dal Ciclo di Studio in Scienze della Pace.

La lettera del Papa

La Pontificia Università Lateranense fedele alla sua missione formativa a livello mondiale cerca di rispondere sempre in modo creativo e lungimirante alla sfida educativa che sta così a cuore a Papa Francesco. E proprio il Papa ha indirizzato ai vescovi di tutto il mondo una “Lettera per il sostegno della Pontificia Università Lateranense”, scritta prima del ricovero e inoltrata recentemente a tutte le nunziature del mondo, perché a loro volta le trasmettano alle diverse Conferenze episcopali e quindi ai singoli vescovi. Nel testo Francesco ricorda che «il costante e rinnovato impulso all’evangelizzazione, che anima la missione della Chiesa in contesti diversi e sempre nuovi, non può avvenire senza il sostegno di una solida e qualificata formazione teologica e spirituale».

Il luogo comunitario «chiamato ad essere “laboratorio culturale” per l’elaborazione di tale pensiero – scrive ancora il Pontefice – è costituito principalmente dalle Università e Facoltà ecclesiastiche, ormai diffuse in tutti i continenti». Francesco ricorda però «il ruolo del tutto peculiare svolto dalle Istituzioni accademiche pontificie romane», che da secoli «compiono un servizio di formazione e ricerca a beneficio di tutta la Chiesa».

Un servizio lungo oltre 250 anni

Tra tali Istituzioni, nota il Papa, «mi preme segnalare la Pontificia Università Lateranense, la quale svolge il suo servizio formativo da più di 250 anni e, in virtù del vincolo speciale che la lega al Papa, gode del titolo di Università del Vescovo di Roma. È perciò auspicabile – sottolinea il Pontefice – che ogni anno le Diocesi, gli Istituti religiosi, le aggregazioni laicali, inviando gli studenti nelle Università e nelle Facoltà pontificie romane, tengano in speciale considerazione la Pontificia Università Lateranense, dove i giovani possono approfondire lo studio della filosofia, della teologia, della pastorale, del diritto canonico e civile comparato, delle scienze della pace e dell’ecologia. Allo stesso tempo, anche quando non è possibile inviare studenti a Roma – conclude papa Francesco –, vi chiederei di farvi partecipi della missione formativa della Chiesa, sostenendo fattivamente – mediante progetti di ricerca, borse di studio o altre iniziative – la nostra Alma Mater».

Alcuni dati

L’Università Lateranense, nell’anno accademico 2023-2024 ha avuto 1.137 studenti e 139 professori. La sua struttura accademica comprende: le Facoltà di Teologia e di Filosofia, l’Institutum Utriusque Iuris, le Facoltà di Diritto Canonico e di Diritto Civile, l’Istituto Pastorale Redemptor Hominis, il Ciclo di studio in Scienze della Pace e Cooperazione Internazionale, il Ciclo di studio in Ecologia e Ambiente. Cura della nostra Casa Comune e Tutela del Creato. Sono inseriti quali Istituti ad instar Facultatis, nella loro autonomia di gestione e governo accademico: il Pontificio Istituto Superiore di Teologia Morale Accademia Alfonsiana, il Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, il Pontificio Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum.