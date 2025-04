Commissione per la Tutela dei Monumenti della Santa Sede, una donna nuova presidente

Nominata dal cardinale Segretario di Stato, Elvira Caiano è attualmente professore Invitato presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana a Roma

Elvira Cajano, professore Invitato presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana a Roma, è la nuova presidente della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede. L’ha nominata oggi, 10 aprile, il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. La professoressa Cajano è nata a Parma il 29 maggio 1955, ed ha conseguito la Laurea in Architettura e il titolo di Dottore di ricerca in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha ricoperto il ruolo dirigenziale presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. È stata Docente di Teoria del restauro e della conservazione presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma ed è autrice di numerose pubblicazioni. Nell’incarico prende il posto del professor Francesco Buranelli, già Direttore dei Musei Vaticani, e presidente dal gennaio 2017.

Una commissione con più di cento anni di vita

La Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede è stata istituita da Pio XI il 27 giugno 1923. Nell'ambito del riordinamento della Curia, sotto san Paolo VI, nel 1965 i suoi compiti furono estesi anche alla valutazione dei prestiti delle opere d'arte di proprietà della Santa Sede. Con l'emanazione della Legge sulla tutela dei beni culturali del 2001, sotto san Giovanni Paolo II, “la Commissione Permanente è chiamata ad esprimersi su tutti gli interventi di restauro, nuove costruzioni, progetti espositivi e interventi di tutela che vengono eseguiti nello Stato della Città del Vaticano e nelle aree extraterritoriali”.