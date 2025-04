Vaticano, Messa per i dipendenti: “Rimanete umani portatori di gioia”

Monsignor Nappa alla Messa per i dipendenti vaticani in preparazione alla Pasqua

L’arcivescovo Emilio Nappa, segretario generale del Governatorato, ha presieduto stamattina una celebrazione eucaristica in vista della Pasqua. Ieri la Via Crucis nei Giardini Vaticani

Fabrizio Peloni - Città del Vaticano

Gentilezza con il sorriso come distintivo, concordia a indicare l’unione simbolica dei cuori e semplicità senza maschere e ipocrisie. Sono gli atteggiamenti cristiani per «rimanere umani portatori di gioia e non mortiferi» ricordati dall’arcivescovo Emilio Nappa, segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, durante la messa in preparazione alla Pasqua per i dipendenti vaticani. La celebrazione ha avuto luogo all’altare della Cattedra della basilica di San Pietro stamane, 16 aprile, mercoledì santo.

All’inizio dell’omelia, il presule si è soffermato su due immagini prese dalle letture del giorno. Dal libro del profeta Isaia la prima, con la frase «il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza» che «riconduce alla qualità dell’ascolto», e dal Vangelo di Matteo la seconda, sulla figura di Giuda Iscariota.

La Via Crucis nei Giardini Vaticani dei dipendenti del Governatorato

Con Nappa hanno concelebrato il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro, l’arcivescovo Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, e i monsignori Lucio Adrián Ruiz, segretario del Dicastero per la comunicazione, e Orazio Pepe, segretario della Fabbrica di San Pietro — tutti e quattro avvicinatisi all’altare al momento della preghiera eucaristica —, insieme a sacerdoti che svolgono il loro ministero come assistenti spirituali nei Dicasteri e altri organismi. Tra i presenti, suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato, con alcuni direttori e responsabili dei vari uffici.

Ieri mattina, martedì, alle 8.15, si inoltre è svolta la tradizionale Via Crucis nei Giardini Vaticani per i dipendenti del Governatorato, con partenza dal piazzale del Governatorato e arrivo alla Grotta di Lourdes, dove la presidente suor Petrini ha pronunciato un breve discorso di auguri. Presente anche il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski.