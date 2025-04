Hebdomada Papae, il Gr in latino del 5 aprile

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario il testo della catechesi di Francesco: Gesù Risorto scende negli inferi di oggi di guerre e dolore; Giovanni Paolo II, apostolo tra terra e cielo per aprire le porte a Cristo; Intenzioni di preghiera per aprile, il Papa: la tecnologia unisca e non divida

Francíscus Papa ait: Iesus Resuscitátus ad ínferos descéndit hodiernórum bellórum ac dolóris.

Ioánnes Páulus secúndus, inter caelum terrámque apóstolus ad iánuas Christo aperiéndas.

Propósitum precatiónis mensis Aprílis: technológiae est coniúngere non áutem distráhere.

NOTÍTIA 1

Per tertiam catechésim quae est “Iesu vita. Occúrsus” de Zachǽi ingénio dísserit Francíscus Papa. Refert Eugénius Murrali.

Apud Sanctae Sedis diurnariórum sedem, Francísci Papae est evulgáta catechésis, in Generáli Audiéntia enuntiánda, eáque die áltero mensis Aprílis propálam exponénda, quae quidem est deléta propter valetúdinem Pontíficis recuperándam Domi Sanctae Marthae, postquam ipse plus quam mensem in Valetudinário Gemelli est commorátus. “Dóminus Resuscitátus – in scripto légitur - ad ínferos hodiernórum bellórum dolorísque descéndere pergit, ad belli nempe loca, ad innocéntium dolórem, ad matrum corda, quae peritúros fílios contuéntur, in páuperum famem”. A Zachǽo discámus – tandem légitur – spem non amíttere, tum étiam cum reícimur aut mutáre non valémus. Nostram Iesu vidéndi voluntátem colámus, atque praesértim patiámur ut Dei misericórdia nos repériat, quae perpétuo nos requírit, in quálibet condicióne nos deerrántes invéniat”.

NOTÍTIA 2

Vigínti anni transiérunt ex quo Ioánnes Páulus secúndus óbiit. Éius doctrína nostram aetátem affícere pergit, quae contentiónibus bellísque vexátur. Refert Márius Galgano.

Hoc spei Anno Sancto vigínti anni recenséntur Ioánnis Páuli secúndi ab óbitu. Eius spiritále testaméntum a verbis incohátur quae cum “novíssima Dómini vocatióne” coniungúntur: “Vigiláte ergo, quia néscitis qua die Dóminus vester ventúrus sit” (Mt 24, 42). Néscio quando ipse ventúrus sit – scripsit Wojtyla Papa – at quómodo ómnia, hoc quoque témporis moméntum in mei Magístri Matris mánibus pono: “Totus tuus”. Dies illa, sicut ómnibus, ei quoque cóntigit, qui in Polónia anno millésimo nongentésimo vicésimo natus est, et qui ad Petrínum sólium anno millésimo nongentésimo septuagésimo octávo ascéndit. Wojtyla Papa die áltero mensis Aprílis anno bismillésimo quinto, hora vicésima prima, trigínta septem elápsis moméntis, óbiit. Ad ipsíus fúnera trícies centéna mília peregrinórum Romam venérunt, qui clamavérunt: “Prótinus Sanctus”. Quod ex corde postulávit pópulus, éxitum invénit die vicésimo séptimo mensis Aprílis, anno bismillésimo quarto décimo, cum in album sanctórum sunt reláti Ioánnes vicésimus tértius et Ioánnes Páulus secúndus.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

In televisífico núntio, propósitum comitánte precatiónis mensis Aprílis, eóque comparáto ántequam in Valetudinárium Gemelli reciperétur, Papa Francíscus hortátur ad technológiae instruménta adhibénda ut “páuperes iuvéntur” atque aegrórum vita in mélius mutétur.

Francesco: Gesù Risorto scende negli inferi di oggi di guerre e dolore

Giovanni Paolo II, apostolo tra terra e cielo per aprire le porte a Cristo

Intenzioni di preghiera per aprile, il Papa: la tecnologia unisca e non divida

Nella terza catechesi su “La vita di Gesù. Gli incontri", Papa Francesco riflette sulla personalità di Zaccheo. Il servizio di Eugenio Murrali:

È stata pubblicata dalla Sala Stampa della Santa Sede la catechesi di Papa Francesco preparata per l'udienza generale che si sarebbe dovuta svolgere il 2 aprile, annullata data la convalescenza del Pontefice a Casa Santa Marta, dopo il ricovero di oltre un mese al Policlinico Gemelli. “Il Signore Risorto - si legge nel testo - continua a scendere negli inferi di oggi, nei luoghi di guerra, nel dolore degli innocenti, nel cuore delle madri che vedono morire i loro figli, nella fame dei poveri”. “Impariamo da Zaccheo - si legge infine - a non perdere la speranza, anche quando ci sentiamo messi da parte o incapaci di cambiare. Coltiviamo il nostro desiderio di vedere Gesù, e soprattutto lasciamoci trovare dalla misericordia di Dio che sempre viene a cercarci, in qualunque situazione ci siamo persi”.

Sono passati 20 anni dalla morte di Giovanni Paolo II. Il suo magistero continua a ispirare la nostra epoca, scossa da tensioni e guerre. Il servizio di Mario Galgano:

In questo Anno Santo della speranza ricorrono i 20 anni dalla morte di Giovanni Paolo II. Il suo testamento spirituale si apre con parole che si collegano “all’ultima chiamata” del Signore: “Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà”. “Non so quando esso verrà - aveva scritto Papa Wojtyła - ma come tutto, anche questo momento depongo nelle mani della Madre del mio Maestro: Totus Tuus”. Quel giorno, come per tutti, è arrivato anche per quell’uomo nato nel 1920 in Polonia, e salito al soglio di Pietro nel 1978. Papa Wojtyła è morto il 2 aprile del 2005 alle 21.37. Per i funerali sono giunti a Roma 3 milioni di pellegrini, accomunati da un grido: “Santo subito”. Questa accorata richiesta di popolo ha trovato poi il suo atteso epilogo il 27 aprile del 2014, giorno della canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.

Nel videomessaggio che accompagna le intenzioni di preghiera del mese di aprile, registrato prima del ricovero al Policlinico Gemelli, Francesco esorta ad usare gli strumenti tecnologici “per aiutare i poveri” e per migliorare la vita dei malati.

