Hebdomada Papae, il Gr in latino del 26 aprile

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario il cordoglio del mondo per la morte di Papa Francesco; alcune delle tappe più significative di un pontificato lungo dodici anni; le esequie del Pontefice e la tumulazione nella Basilica di Santa Maria Maggiore

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo sexto mensis Aprílis Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Dolor ob Pontíficis óbitum.

Quaedam praecípua Pontificátus duódecim annórum.

Sábbato Pontíficis exséquiae qui sepélitur apud Sanctam Maríam Maiórem.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Márius Galgano.

NOTÍTIAE

Fidéles civilésque potestátes ex toto terrárum orbe Francíscum Papa honoráre stúdent. Frequens est multitúdo quae postrémo ei vale dicunt. Refert Amadéus Lomonaco.

Die praetérita domínica Francíscus Papa íterum íterum de pace conciliánda egit atque novíssimam salutatiónem Dei pópulo réddidit, in Petriáno Foro ob Páschatis sollémnia congregáto. Die Lunae, hora séptima, trigínta quinque moméntis elápsis, Póntifex Patris domum repétiit atque ex illo témpore permágna frequentíssimae multitúdinis ánimi éxstitit afféctio, quae fortitúdinem, vim, prudéntiam, quibus Ecclésiam rexit, mirabátur. Primum eius corpus exanimátum in Domus Sanctae Marthae sacéllo osténtui est obiéctum. Quod ex illa Domo die Mercúrii vicésimo tértio, octogínta cardinálibus ac patriárchis aeque atque epíscopis, presbýteris, soróribus, láicis comitántibus ad papálem Sancti Petri Basílicam est translátum. Plus vigínti mília fidélium apud illam Pláteam precatiónibus, applaúsibus, lácrimis tránsiens féretrum salutavérunt. Ingens hóminum agmen factum est, Francíscum Papam honoratúrum: primis vigínti quáttuor horis fuérunt hóminum sexagínta mília atque opus fuit ut horárium producerétur in Basílica Pontíficis honorándi cáusa. Complúra fuérunt dolóris documénta et advéntus primórum politicórum totíus orbis terrárum. Complúres praeláti missas celebrárunt et rosária direxérunt, destináta in Pontíficis ánimae suffrágium.

Pontificátus fuit duódecim annórum, cuius praecípuum propósitum misericórdia, creáti tutéla et pax fuit. Refert Sílvia Guidi.

Primus Iesuíta Póntifex, primus ex América Latína oriúndus, primus qui sibi nomen Francíscum impósuit. Longum est factum iter ex quo die tértio décimo mensis Mártii anno bis millésimo tértio décimo, septuagínta sex annos natus, “ab extrémis terrárum orbis fínibus” eléctus est ut “iter, epíscopus et pópulus” incohárent. Ipse Póntifex quadragínta septem itínera complévit, a Lopadúsa, parva ínsula, significánter incípiens, atque de migrántibus in mediterráneo mórtuis cónquerens, quod útique “coemetérium sub divo” factum est. Quáttuor eius sunt Lítterae encýclicae: quae sunt Lumen Fídei, ex sociáta ópera cum Papa Benedícto sexto décimo, Laudato si’, ubi clamor tóllitur pro “commúni domo”, Fratres omnes, insígne magistérii colúmen, ex Documénto Abu Dhabi detráctum, ubi fratérnitas declarátur cum quodam ex summis muslimórum auctoritátibus, Dilexit nos, «de humáno divinóque cordis Iesu amóre». Septem annumerántur adhortatiónes apostólicae, ac fere sexagínta Lítterae apostólicae motu próprio datae. Quaedam ipsíus mentis praecípua, vidélicet synodálitas, “omnes, omnes, omnes” recipiéndi, misericórdia. Trecénties et ultra ad pacem conciliándam est cohortátus.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Die sexto et vicésimo mensis Aprílis, primo novendiálium die, hora décima, in Petriáno Foro Missa exequiális celebrátur, cui prǽsidet Ioánnes Baptísta Re, cardinális Decánus. Contínuo in Basílicam Sancti Petri féretrum defértur, et posthac in Basílica Sanctae Maríae Maióris inhumátur, quemádmodum suo ex testaménto státuit ipse Póntifex.

Satis est dictum, quae sunt futúra, narrábimus próxima hebdómada. Valéte.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

26 aprile 2025

TITOLI

Il cordoglio del mondo per la morte di Papa Francesco

Alcune delle tappe più significative di un pontificato lungo dodici anni

Sabato le esequie del Pontefice e la tumulazione nella Basilica di Santa Maria Maggiore

SERVIZI

Fedeli e capi di governo da tutto il mondo per rendere omaggio a Papa Francesco, lunghe processioni per portare un ultimo saluto. Il servizio di Amedeo Lomonaco

Domenica scorsa Papa Francesco ha voluto invocare ancora una volta la pace e dare un ultimo saluto al popolo di Dio riunito per la Pasqua in piazza San Pietro. Lunedì mattina, alle 7:35, il Pontefice è tornato alla casa del Padre e da quel momento una marea di affetto si è levata da parte dei fedeli e di chi lo ammirava per la forza, il coraggio, la sapienza con cui ha guidato la Chiesa. Inizialmente le spoglie mortali sono state esposte nella cappella della Domus Sanctae Marthae. Il rito della traslazione da Santa Marta si è compiuto mercoledì 23, il corteo era formato da circa 80 cardinali e patriarchi, poi vescovi, sacerdoti, suore, laici. Oltre 20 mila fedeli in Piazza hanno salutato il passaggio del feretro con preghiere, applausi, lacrime. Lunghissime processioni per rendere omaggio a Francesco, 60.000 nelle prime 24 ore, tanto che è stato necessario prolungare gli orari previsti per onorare il Papa nella Basilica. Tanti anche i messaggi di cordoglio e le visite di rappresentanti politici di tutto il mondo. Molti prelati hanno celebrato messe e guidato rosari in suffragio dell’anima del pontefice.

Un pontificato lungo dodici anni, che ha avuto al centro la misericordia, la cura del creato, la pace. Il servizio di Silvia Guidi

Il primo Papa gesuita, il primo originario dell’America Latina, il primo a scegliere il nome di Francesco. Molta la strada compiuta dal 13 marzo 2013, quando fu eletto, a 76 anni, scelto “dalla fine del mondo”, per cominciare il “cammino, vescovo e popolo”. Un Papa che ha compiuto 47 viaggi apostolici, partendo significativamente dalla piccola isola di Lampedusa e denunciando le morti dei migranti nel Mediterraneo, “cimitero a cielo aperto”. Quattro le encicliche: la Lumen Fidei, scritta con Benedetto XVI, la Laudato si’, grido per la “casa comune”, la Fratelli Tutti, asse portante del magistero, frutto del Documento di Abu Dhabi, dichiarazione di Fratellanza con una delle maggiori autorità islamiche, la Dilexit Nos «sull’amore umano e divino del cuore di Gesù». Sette le esortazioni apostoliche, quasi 60 i motupropri. Sinodalità, accoglienza di “tutti, tutti, tutti”, misericordia sono state alcune delle parole chiave del suo pontificato. Oltre 300 gli appelli per l’irrinunciabile pace.

NOTIZIE

Il 26 aprile, primo giorno dei novendiali, la messa esequiale del Pontefice, alle ore 10, in Piazza San Pietro, presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Di seguito il feretro è portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, secondo quanto stabilito dal Papa nel suo testamento.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.