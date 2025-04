Hebdomada Papae, il Gr in latino del 19 aprile

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario i riti pasquali: le celebrazioni della Settimana Santa; l'Angelus e la catechesi: gli appelli e le riflessioni del Papa; gli aggiornamenti sulla salute del Pontefice

Ritus pascháles: celebratiónes Hebdómadae Sanctae



In Salutatióne angélica et catechési, mónitus et meditatiónes Papae



Novae de valetúdine Pontíficis



Salútem ex corde ómnibus vobis dicit Eugénius Murrali, qui réditis notítias lingua latina prolatas audítum.

His diébus vivit Ecclésia tempus litúrgicum maius Paschae. Sílviae Guidi est celebratiónum órdinis recapitulátio:



Féria Quinta Hebdómadae Sanctae Eminentíssimus Dóminus Domínicus Cardinális Calcagno, Praeses eméritus Patrimónii Sedis Apostólicae, mane praéfuit Missae chrísmatis. Eminentíssimo Dómino Mauro Cardináli Gambetti, archipresbýtero Basílicae Papális Sancti Petri in Vaticáno et Vicário Generáli Summi Pontíficis pro Civitáte Vaticána, commíssa est Missa vespertína in Cena Dómini. Féria Sexta in Passióne Dómini Nostri Iesu Christi Eminentíssimus Dóminus Cláudius Cardinális Gugerotti, Praeféctus Dicastérii pro Ecclésiis Orientálibus, ritum Passiónis Dómini celebrávit. Eminentíssimus Dóminus Bálthasar Cardinális Reina, Vicárius Generális pro Dioecésis Almae Urbis, ritum duxit Viae Crucis cum meditatiónibus a Papa Francísco conscríptis. Eminentíssimo Dómino Ioánni Baptístae Cardináli Re, Cardinálium Collégii Decáno, commíssa est litúrgia Vigíliae Paschális in Nocte Sancta in Basílica Papáli Sancti Petri ac demum Eminentíssimo Dómino Ángelo Cardináli Comastri, archipresbýtero emérito Basílicae Papális Vaticánae et Vicário Generáli emérito Summi Pontíficis pro Civitáte Vaticána, in Foro Petriáno Missa in die domínicae Paschae in Resurrectióne Dómini.

Textus Salutatiónis Angélicae in Domínica in Palmis de Passióne Dómini et catechésis fériae quartae praetéritae pródidit Sedes diurnariórum Sanctae Sedis. Notítiam refert Marius Galgano:



Papa Francíscus, qui domínica praetérita, celebratióne exeúnte, invisére vóluit christifidéles in Foro Petriáno convéntos, in textu Salutatiónis Angélicae commorátus est in laborántibus, «in iis potíssimum, qui bello et paupertáte et calamitátibus natúrae excruciántur». Mens eius etiam ad víctimas ruínae aedifícii cuiúsdam Dominicópoli cucúrrit. Assídue demum pacem expopóscit atrócibus coram bellis in «vexáta Ucraína, Palaestína, Terra Sancta, República Democrática Congénsi, Myanmária et Sudánia Meridionáli». Ánimum peculiáriter vertit in Sudániam, die décimo quinto aprílis áltero occurrénte tristi iubilǽo ab iníta contentióne. Catechésis fériae quartae, die décimo sexto aprílis, pro Audiéntia Generáli paráta, quae tamen abolíta est propter necessitátibus recreatiónis a morbo, loco evangélico Patris Misericórdis a Pontífice dicáta est, similitúdine scílicet pro deerrántibus».

Proféctus mobilitátis, respiratiónis et vocis. Ad sensum rerum novárum de Papae valetúdine, quae die décimo quinto aprílis públici iuris factae sunt, suppletívi oxýgeni usus iamiam “réliquus” est et “curae fínibus” circumscríptus, dum vero témpora producúntur, quibus Póntifex infláto oxýgeno valet abésse. Féria quarta, die décimo sexto aprílis, convénit Papa in Civitáte Vaticána communitátem valetudinárii Gemelli, dicens: «Grátias ágimus de óptimo ministério».

Chirógraphi ope innóvat Francíscus cursum institutiónis Pontifíciae Académiae Ecclesiásticae iuxta propósitum iuvénibus presbýteris institutiónis suppeditándae amplae et cum legatiónum missióne congruéntis. Académia, Altióris Formatiónis Institúti instar, gradus académicos tríbuet.



Haec ómnia díximus pro hac vice: próxima hebdómada rursus vidébimur.

19 aprile 2025

Riti pasquali: le celebrazioni della Settimana Santa

Angelus e catechesi: gli appelli e le riflessioni del Papa

Gli aggiornamenti sulla salute del Pontefice

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Eugenio Murrali e bentornati all'ascolto del notiziario in lingua latina.

In questi giorni la Chiesa vive il tempo forte della Pasqua. Silvia Guidi ripercorre il programma delle celebrazioni:

Giovedì Santo il cardinale Domenico Calcagno, presidente emerito dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), ha presieduto al mattino la Messa Crismale. Al cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro e vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, è stata affidata la Messa in Coena Domini della sera. Venerdì Santo il rito della Passione è stato celebrato dal cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali. Il cardinale Baldo Reina, vicario generale per la Diocesi di Roma ha guidato al Colosseo la via Crucis, con le meditazioni scritte da Papa Francesco. Al cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, è affidata la liturgia del Sabato Santo nella Basilica di San Pietro, mentre al cardinale Angelo Comastri, arciprete emerito della Basilica di San Pietro e vicario generale emerito per la Città del Vaticano, la Messa della domenica di Pasqua in Piazza San Pietro.

I testi dell’Angelus della Domenica delle Palme e della catechesi di mercoledì scorso diffusi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Il servizio di Mario Galgano

Papa Francesco, che domenica scorsa al termine della celebrazione ha voluto visitare a sorpresa i fedeli riuniti in Piazza San Pietro, nel testo dell’Angelus si è soffermato sui sofferenti: “specialmente chi è colpito dalla guerra, dalla povertà o dai disastri naturali”. Il suo pensiero è andato anche alle vittime del crollo di un locale a Santo Domingo. Instancabile la richiesta di pace di fronte alle feroci guerre nella “martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Sud Sudan”. Un’intenzione particolare per il Sudan nel secondo triste anniversario, il 15 aprile, dell’inizio del conflitto. La catechesi di mercoledì 16 aprile, preparata per l’Udienza Generale, annullata per via della convalescenza, è stata dedicata dal Pontefice al brano evangelico del Padre Misericordioso, “una parabola rivolta a coloro che si sono persi”.

Progressi motori, respiratori e vocali. Secondo gli aggiornamenti sulla salute del Papa, pubblicati il 15 aprile, l’uso dell’ossigeno ad alti flussi è ormai “residuale” e limitato a “fini terapeutici”, mentre si allungano i periodi in cui il Pontefice “riesce a fare a meno” dell’ossigenazione. Mercoledì 16 il Papa ha incontrato la comunità del Gemelli in Vaticano: "Grazie per il buon servizio".

Con un chirografo Francesco aggiorna il percorso di formazione della Pontificia Accademia Ecclesiastica. L’obiettivo è fornire ai giovani sacerdoti una preparazione completa e adeguata alla missione diplomatica. L’Accademia, configurata come Istituto di alta formazione, conferirà gradi accademici.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.