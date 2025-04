Hebdomada Papae, il Gr in latino del 12 aprile

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario il saluto del Papa in Piazza San Pietro; Francesco prosegue la convalescenza tra riposo e lavoro; il Papa ai salesiani: “Servire gli altri senza tenere nulla per sé”

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die duodécimo mensis Aprílis Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Praeter exspectatiónem in Petriáno Foro salútat Póntifex.

Francíscus quiéscens operánsque convaléscere nítitur.

Póntifex ad Salesiános: “Áliis inserviéndum, nulla sibi serváta re”.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Márius Galgano.

NOTÍTIAE

Praeter exspectatiónem post Iubilǽi aegrórum sanitatísque provínciae Missam celebrátam, die domínica praetérita ad áream Petriánam se cóntulit Papa Francíscus. Refert Olga Sakun.

Per rotálem sellam a suo ipsíus comitátus aegrórum minístro, vidélicet Maximiliáno Strappetti ac delátus usque ad altáre, brevem salutatiónem dicit: “Felix sit ómnibus dies domínica, plúrimas grátias réfero!”. Salútem dicit Francíscus “magna ex ánimi affectióne iis hanc celebratiónem participántibus iísque ex corde grátias agit ob precatiónes ad Deum pro sua valetúdine, exóptans simul ut iubiláris peregrinátio úberes fructus áfferat”. Exínde benedictiónem apostólicam impertívit, quae “familiáres, aegros ac patiéntes, aeque ac cunctos fidéles hódie adstántes” compléctitur. Ántequam ad áream Petriánam accéderet - ásserit Sedes diurnariórum Vaticána - Póntifex reconciliatiónis sacraméntum in Basílica Santi Petri recépit, paulísper orávit et Portam Sanctam ingréssus est, iubilárem aegrórum commúnicans peregrinatiónem.

Sedes diurnariórum Vaticána de Francísci valetúdine certióres témperi nos facit, qui apud Domum Sanctae Marthae plus ab hinc duas hebómadas convaléscere conátur. Lóquitur Rosarius Tronnolone.

Póntifex quiéscit, precátur, cotídie in parvo sacéllo secúndae contignatiónis Missam célebrat, quosdam deínceps per teléphonum vocat, sicut ex consuetúdine per visíficum instruméntum par oe ciam Gazae; cum Dicastériis teléphono ac documentórum permutatióne operátur. Tandem gradátim quosdam conveníre solet. Ad valetúdinem quod áttinet, condício est stábilis ac motus, respirátio ac vox paulátim in mélius vertunt.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Ex trádito scripto catechésis Audiéntiae Generális, die Mercúrii, cógitat Póntifex de Iesu cum iúvene dívite convénto, eláte dicens quómodo iúvenis, licet a iuventúte mandáta servavísset, verum vitae sensum non intelléxerit, áliquid adhuc quesitúrus. Planum facit Póntifex saepe et nos, quamvis régulas sectémur, vitae plenitúdinem non intellexísse.

Cum Capítulum generále Salesiánum participáre non possit, núntium mittit Francíscus Papa atque ánimum addit ut synodáles ratiónes intellegántur. De senténtia cógitat quae est “Salesiáni Iesu Christo flagrántes ac iuvénibus tráditi”, atque ínsuper hortátur ut studióse amantérque insérviant, quamvis nova premant iísque grátias agit de bono in terrárum orbe patráto.

De his rebus háctenus, nova, próxima hebdómada tradémus. Bene valéte.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

12 aprile 2025

Titoli

Il Papa: a sorpresa il saluto in Piazza San Pietro

Francesco prosegue la convalescenza tra riposo e lavoro

Il Papa ai salesiani: “Servire gli altri senza tenere nulla per sé”

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

La bellissima sorpresa al termine della Messa del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità è stato domenica scorsa l'arrivo di Papa Francesco sul sagrato. Il servizio di Olga Sakun.

In sedia a rotelle, accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti. Che lo porta fino all'altare, dove pronuncia un breve saluto: "Buona domenica a tutti, grazie tante!". Francesco saluta "con affetto quanti hanno partecipato a questa celebrazione e li ringrazia di cuore per le preghiere elevate a Dio per la sua salute, auspicando che il pellegrinaggio giubilare sia ricco di frutti". Quindi imparte la benedizione apostolica, che estende "alle persone care, ai malati e ai sofferenti, come pure a tutti i fedeli oggi convenuti". Prima di uscire sul sagrato, comunica la Sala Stampa vaticana, il Pontefice ha ricevuto il sacramento della riconciliazione nella Basilica di San Pietro, si è raccolto in preghiera e ha attraversato la Porta Santa, unendosi così al pellegrinaggio giubilare degli ammalati.

La Sala Stampa della Santa Sede offre aggiornamenti sulle condizioni di Francesco, convalescente da oltre due settimane a Casa Santa Marta. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Riposo, preghiera, la concelebrazione ogni mattina nella cappellina del secondo piano, poi qualche telefonata, come il flusso solito di videochiamate alla parrocchia di Gaza, il lavoro con i Dicasteri attraverso lo scambio di telefonate e di documentazione. Infine la graduale ripresa degli incontri. Quanto alla salute, la situazione di Francesco è stazionaria con i lievi miglioramenti dal punto di vista motorio, respiratorio e riguardo alla voce.

Nel testo distribuito della catechesi dell’Udienza generale del mercoledì il Pontefice riflette sull’incontro di Gesù con il giovane ricco, sottolineando come il giovane, pur osservando i comandamenti fin dalla giovinezza, non abbia compreso il vero senso della vita e sia ancora alla ricerca di qualcosa. Il Papa evidenzia come spesso anche noi, pur seguendo delle regole, possiamo non aver compreso la pienezza della vita.

Papa Francesco, impossibilitato a partecipare al Capitolo generale salesiano, invia un messaggio di incoraggiamento a vivere con fiducia il discernimento sinodale. Riflette sul motto "Salesiani appassionati di Gesù Cristo e consegnati ai giovani", esortando a un servizio generoso e appassionato, nonostante le nuove sfide, e ringraziando per il bene compiuto nel mondo.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.