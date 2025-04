Chiamati a evangelizzare online: il Giubileo per i missionari digitali

Sono ancora aperte le iscrizioni per l'incontro dedicato agli influencer cattolici che si terrà il 28-29 luglio 2025 a Roma. Questo storico evento riunirà gli evangelizzatori digitali di tutto il mondo per formarsi, condividere esperienze e rafforzare la loro missione di portare il messaggio di Cristo nelle periferie digitali

Sebastián Sansón Ferrari - Città del Vaticano

Celebrare, responsabilizzare e ispirare coloro che evangelizzano nel mondo digitale: è questo il cuore del Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici, che si svolgerà lunedì 28 e martedì 29 luglio 2025 a Roma. In vista di questo evento, il team degli organizzatori ha attivato un sito web ufficiale dove chi lo desidera può consultare tutte le informazioni, conoscere i diversi modi di partecipare e iscriversi all'evento (clicca qui per iscriverti).

Questo Giubileo non è solo una celebrazione. È un'occasione unica per riunire coloro che, attraverso le piattaforme digitali, annunciano il Vangelo con creatività e dedizione. Sarà uno spazio per condividere esperienze, formarsi e rinnovare insieme l'impegno a portare la luce di Cristo fino agli estremi confini di Internet - soprattutto a coloro che, per vari motivi, non possono avvicinarsi alla Chiesa di persona.

Tante le iniziative per il Giubileo

Il programma inizierà lunedì 28 con una Messa di benvenuto e di apertura. Nel corso della giornata saranno offerti tre workshop su diversi aspetti dell'evangelizzazione digitale, che permetteranno ai partecipanti di acquisire strumenti concreti e di rafforzare il loro servizio online. La giornata culminerà con una veglia di preghiera e una liturgia penitenziale nella Basilica di San Pietro, come segno di rinnovamento spirituale e di comunione con la Chiesa universale. Martedì 29, gli evangelizzatori si recheranno in pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, dove parteciperanno alla celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio si svolgerà l'attività digitale “Missionari della speranza online”, che cercherà di portare il messaggio del Giubileo oltre Roma, permettendo a molti altri - anche a chi non potrà partecipare di persona - di unirsi a questo momento di grazia e di missione condivisa. Nello stesso spirito, le Chiese locali di tutto il mondo sono incoraggiate a organizzare attività simultanee, creando una rete globale di evangelizzazione che cammini insieme, dal faccia a faccia e dal digitale.

Celebrare la creatività

Il Catholic Influencers Festival, previsto per le 19:00 di martedì, sarà il culmine di questa esperienza, celebrando la creatività, la diversità e la testimonianza di coloro che proclamano la fede nel continente digitale. Come parte della preparazione, gli organizzatori hanno predisposto una serie di incontri Zoom mensili, che si svolgono il primo sabato di ogni mese, tra marzo e giugno, alle 16:00 (ora italiana). Questi spazi di scambio permettono ai missionari digitali di condividere idee, risolvere dubbi e costruire insieme il cammino verso il Giubileo. Nelle parole di monsignor Lucio Adrián Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione, questo processo è fondamentale perché nessuno resti escluso: questo Giubileo è “per tutti, tutti, tutti”. Non è un'iniziativa riservata a un piccolo gruppo ma una convocazione aperta, partecipata e profondamente sinodale, in sintonia con il cuore del Vangelo e con l'appello di Papa Francesco a essere una Chiesa in cammino, anche nel mondo digitale.