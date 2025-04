Giubileo: pellegrinaggio verso la Porta Santa (ANSA)

Giubileo dei lavoratori: imprenditori e dipendenti insieme alla Porta Santa

Gli iscritti all’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti vivranno il pellegrinaggio per l’Anno Santo il 3 maggio, insieme alle loro collaboratrici e collaboratori, con le rispettive famiglie. Il presidente Galletti: “Una scelta che guarda al messaggio di Papa Francesco all’impresa e al mondo del lavoro", per operare insieme, senza contrasti "per assetti industriali e produttivi più giusti, mettendo al centro la persona”

Vatican News L'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID), parteciperà sabato 3 maggio 2025 al Giubileo dei Lavoratori, con oltre cinquecento soci tra imprenditori, dirigenti, professionisti, provenienti da tutte le regioni italiane. Lo faranno insieme alle proprie collaboratrici e ai propri collaboratori, con le rispettive famiglie, ritrovandosi a Roma per attraversare uniti la Porta Santa della Basilica di San Pietro e partecipare alla celebrazione della Santa Messa. "È una scelta condivisa: imprenditori e collaboratori uniti per celebrare il valore del lavoro e il senso profondo dell'attività d'impresa alla luce della dottrina sociale della Chiesa", spiega Gian Luca Galletti, presidente nazionale di UCID. La scomparsa di Papa Francesco, aggiunge, "conferisce a questo momento un'emozione e un significato ancora maggiori: il suo insegnamento, con Laudato si' e con tutto il suo pontificato, ci guida nel costruire una comunità di lavoro fondata sulla cooperazione e sul rispetto reciproco, superando contrasti oggi estemporanei". Il valore del lavoro umano, la responsabilità sociale dell'impresa e il dialogo tra imprenditori, dirigenti e lavoratori sono al centro del cammino di UCID, che da tempo ha avviato un confronto stabile anche con le istituzioni, le rappresentanze sindacali e del mondo dell'imprese. "Siamo convinti che il futuro del tessuto produttivo italiano italiana passi attraverso la collaborazione tra capitale e lavoro, nel segno di relazioni industriali costruttive, che possono trovare nella dottrina sociale un sostegno morale e intellettuale di grande valore", sottolinea ancora Galletti. "Varcare la Porta Santa – chiarisce Stefania Brancaccio, segretaria generale UCID – rappresenta non solo un gesto di fede, ma anche l'impegno concreto a costruire imprese che sappiano essere luoghi di vita, di crescita e di speranza per le persone. Papa Francesco ci ha chiamati ad essere testimoni di speranza, vogliamo incominciare costruendo nuove relazioni dentro i luoghi del lavoro, con un'attenzione particolare alle donne e al loro coinvolgimento nel mondo nell'impresa". Il programma prevede il ritrovo alle 12.30 in Piazza Pia, la processione lungo Via della Conciliazione, l'ingresso solenne attraverso la Porta Santa e, infine, alle 15, la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro, presieduta da monsignor Francesco Savino, vicepresidente della CEI, e concelebrata da don Antonio Mastantuono, consulente ecclesiastico nazionale di UCID. L'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti associa in Italia oltre 3 mila imprenditori e dirigenti ispirati alla dottrina sociale della Chiesa ed è emanazione diretta della Conferenza Episcopale Italiana.