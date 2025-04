Giubileo degli ammalati, oltre 20 mila pellegrini da tutto il mondo il 5 e 6 aprile a Roma

Pazienti, medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, operatori e tecnici sanitari da 90 Paesi parteciperanno agli eventi che si terranno a Roma e in Vaticano. Domenica mattina la Messa in Piazza San Pietro con l'arcivescovo Fisichella che leggerà l'omelia preparata da Papa Francesco

Vatican News

Crca 20 mila pellegrini, tra pazienti, medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, operatori e tecnici sanitari da oltre 90 Paesi del Mondo giungeranno a Roma, sabato 5 e domenica 6 aprile, per il settimo dei grandi eventi giubilari: il Giubileo dedicato agli ammalati e al mondo della Sanità. In migliaia arriveranno a Roma dall’Italia, poi saranno presenti delegazioni dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dalla Colombia, dall’Argentina e dal Brasile, e ancora da Paesi come Francia, Messico, Germania, Croazia, Filippine, Perù, Congo, Australia, Cile, Congo, Etiopia, Canada, Camerun. Tra le associazioni italiane presenti si citano in particolare il Gruppo donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia, l’ANED - Associazione nazionale emodializzati, l’Associazione Medici Cattolici Italiani, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la Fondazione Banco Farmaceutico, l’AVIS e la FIDAS - Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, le Federazioni Nazionali degli Ordini professionali sanitari.

Pellegrinaggio alla Porta Santa

L’evento giubilare inizierà la mattina di sabato 5 aprile, con la possibilità per tutti i partecipanti di vivere, a partire dalle ore 8, il proprio pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro. Nel pomeriggio di sabato, invece, tornano i Dialoghi con la città, gli eventi di carattere culturale, spirituale e artistico nelle piazze del centro di Roma organizzati da associazioni, enti e movimenti. A Piazza di Spagna, dalle ore 16, si terrà l’incontro dal titolo Il valore del dono e della solidarietà, a cura del Ministero della Salute, con gli interventi di monsignor Rino Fisichella, Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale e Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Dalle 15 alle 18, presso i locali della Pontificia Università della Santa Croce, si terrà invece il Convegno Hospice = Hope, organizzato dall’Università Campus Bio-medico di Roma, sul tema delle cure palliative. A Piazza Risorgimento l’associazione American Heart Association, dalle 15 alle 17.30, organizza un evento di insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, in lingua inglese, spagnola, francese, polacca e tedesca.

Evento di sensibilizzazione alla donazione del sangue

L’associazione Fratres, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, promuoverà in piazza San Giovanni un evento di sensibilizzazione alla donazione del sangue, con una raccolta ematica straordinaria dalle 7.30 alle 13. Contemporaneamente in Piazza della Chiesa Nuova e in piazza San Salvatore in Lauro, invece, alcune Federazioni sanitarie dalle 8 alle 16 proporranno attività di educazione sanitaria. In Piazza dell’Oro, l’Ufficio per la Pastorale Sanitaria del Vicariato di Roma ha organizzato dalle 16 alle 18.30 attività di informazione e sensibilizzazione sul tema delle dipendenze.

Altri eventi

Nella chiesa di Santa Monica, in piazza Sant’Uffizio 8, dalle 16.00 alle 17.30, si terrà una conferenza di presentazione della beata Benedetta Bianchi Porro, studentessa di medicina morta per una rara malattia, in dialogo con la sorella Emanuela e don Andrea Vena, biografo-postulatore della causa di Canonizzazione. Si terranno anche momenti di preghiera per i malati, con adorazioni eucaristiche e catechesi a cura delle Congregazioni religiose con carismi della cura, dalle 16 alle 17. In particolare, nella Chiesa di San Maria del Suffragio sarà proposto il momento di preghiera "Sui passi del beato Luigi Novarese. Trovare la benedizione quando la vita è attraversata dalla fragilità" e nella chiesa di S. Maria Maddalena l’iniziativa "Sui passi di san Camillo de Lellis. Il cuore unifica una vita frammentata".

Infine la Fondazione Banco Farmaceutico proporrà, nella chiesa di San Gregorio VII dalle 17 alle 18.30, un incontro dal titolo Prendersi cura ed essere curati: dove risiede la nostra speranza?, con l’intervento di monsignor Andrea Manto, vicario episcopale per la Pastorale della Salute di Roma, Sergio Daniotti, presidente di Banco Farmaceutico e Giorgio Bordin, Presidente di Medicina e Persona. Infine, presso l’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense, si terrà il Convegno promosso dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale italiana e dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sul contributo delle associazioni di pazienti alla costruzione di un Servizio Sanitario Nazionale più umano, partecipato e sostenibile.

Il Giubileo si concluderà domenica 6 aprile, con la Santa Messa in piazza San Pietro alle ore 10.30, presieduta dal pro-prefetto Fisichella, che leggerà l’omelia scritta da Papa Francesco per l’occasione.