Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 80 mila ragazzi e ragazze dal mondo

Tra poco più di una settimana, dal 25 al 27 aprile, il via ad uno degli eventi più attesi dell’Anno Santo. Gruppi da tutto il mondo organizzati dalle Pastorali giovanili diocesane e associazioni cattoliche. Primo appuntamento la Via Lucis all’Eur, poi i “Dialoghi con la città” e il concerto al Circo Massimo il 26 aprile, infine la Messa con la canonizzazione del beato Carlo Acutis in Piazza San Pietro

Vatican News Si avvicina uno degli eventi più attesi dell'Anno Santo dedicato alla Speranza. Tra poco più di una settimana, da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2025, Roma ospiterà il primo Giubileo degli Adolescenti della storia dei Giubilei, dedicato ai ragazzi e le ragazze di tutto il mondo. Sono già oltre 80mila gli adolescenti iscritti in data odierna, con un dato in costante aumento, e si ritroveranno nella capitale per vivere un'esperienza di fede, crescita spirituale e confronto interculturale. Più di ottantamila ragazzi e ragazze da tutto il mondo Il Giubileo degli Adolescenti coinvolgerà decine di migliaia di ragazzi provenienti in gran parte dall'Italia, ma anche in gruppi numerosi da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna, Portogallo, Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania, Cile, Venezuela, Messico, Australia, Argentina, Nigeria, Australia, e tanti altri. Saranno rappresentate numerose diocesi, con le loro Pastorali giovanili, associazioni e movimenti, tra cui Agesci, Azione Cattolica Italiana, Movimento giovanile Salesiano, e molte altre realtà che accompagnano la crescita spirituale e la formazione integrale dei ragazzi. La Via Lucis all'Eur e il concerto al Circo Massimo Il programma del Giubileo è consultabile sul sito ufficiale. In particolare si segnalano il momento di preghiera iniziale della "Via Lucis", il 25 aprile all'Eur, presso la scalinata della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, poi gli incontri dei "Dialoghi con la città" durante la giornata del 26 aprile che si concluderà con il grande concerto al Circo Massimo, che si terrà dalle 17 alle 19. Tra i tanti artisti che parteciperanno alla festa musicale, si annuncia la presenza di una delle band pop italiane più popolari tra i giovani in Italia e all'estero, i The Kolors. Tutti gli altri nomi saranno annunciati a breve. Il 27 aprile la canonizzazione di Acutis L'evento giubilare vivrà il suo culmine con la Celebrazione eucaristica di domenica 27 aprile, alle 10, in piazza San Pietro, durante la quale sarà canonizzato il beato Carlo Acutis, giovanissimo esempio di fede e santità nella quotidianità per le nuove generazioni. Ulteriori dettagli e informazioni su tutti gli eventi saranno forniti nei giorni precedenti all'inizio del Giubileo degli Adolescenti.