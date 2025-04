È morto McCarrick, ex cardinale dimesso dallo stato clericale per abusi

Arcivescovo emerito di Washington, colpevole di abusi su adulti e minori, è scomparso il 3 aprile a 94 anni nel Missouri dove conduceva una vita ritirata

Vatican News

È morto a 94 anni Theodore Edgar McCarrick, un tempo arcivescovo metropolita di Washington, dimesso dallo stato clericale nel 2019 per accertati abusi anche a danno di minorenni. McCarrick è morto giovedì 3 aprile in Missouri, dove conduceva una vita ritirata.

Alla guida dell’arcidiocesi di Washington dal 2000 al 2006, ancor prima ausiliare di New York, vescovo di Metuchen e poi arcivescovo di Newark, figura di spicco nel panorama ecclesiale statunitense, McCarrick è finito nel 2018 al centro di accuse di abusi su adulti, in particolare seminaristi, e minorenni e per questo sospeso a divinis. Nello stesso anno l’allora porporato aveva presentato la rinuncia da membro del Collegio cardinalizio a Papa Francesco che aveva disposto anche la sospensione dall’esercizio di qualsiasi ministero pubblico e l’obbligo ad una vita di preghiera e penitenza, fino al regolare processo canonico.

Nel febbraio 2019 viene comunicata la dimissione dallo stato clericale ratificata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede che aveva reso noto che l'ex cardinale era stato dichiarato colpevole di sollecitazione in Confessione e violazioni del Sesto Comandamento del Decalogo con minori e adulti, con l’aggravante dell’abuso di potere. Il Papa aveva riconosciuto la natura definitiva della decisione.

Nel 2020 una indagine vaticana, autorizzata dal Papa stesso e durata due anni all’interno della Segreteria di Stato, ha portato alla luce in un lungo Rapporto resoconti e notizie attendibili sugli abusi compiuti da McCarrick risalenti agli anni ’80 e ’90, oltre ad una serie di informazioni parziali e incomplete che hanno permesso all’allora arcivescovo di assumere la guida della arcidiocesi di Washington.